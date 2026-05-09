Emotiva jornada de despedidas en Gijón: La Inmaculada, La Asunción y el FEC Montedeva celebran sus graduaciones

Fue una tarde de graduaciones la de este viernes en Gijón. El colegio de la Inmaculada vivió con mucha emoción la "despedida" de 88 estudiantes de segundo de Bachillerato en una jornada que también incluyó una eucaristía —en la que se nombró a Inés Velasco Juliana como nueva abanderada de la promoción 2026— y la entrega de dos premios. El "Pedro Fabro" al Mejor Compañero fue para Álvaro González Martín. El "Padre Arrupe", para Eva Álvarez Riestra. Esta distinción ensalza a aquel estudiante que representa no solo la excelencia académica sino también los valores educativos del centro.

El colegio FEC Montedeva estuvo de celebración con su tradicional graduación. En esta ocasión, fueron 57 los estudiantes que cierran una etapa para abrir otra. En La Asunción, el acto sirvió para rendir tributo a 87 alumnos. Además, el San Eutiquio La Salle festejó su graduación en el recinto ferial Luis Adaro.