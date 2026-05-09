Gijón pone el foco en la educación para conmemorar el Día de Europa
La Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud organizó distintas citas y la Laboral acogió una jornada con conferencias
Gijón conmemoró este sábado 9 de mayo el Día de Europa con diversos actos. La Laboral acogió las jornadas "Desde 1986, un horizonte común: educación y ciudadanía europea", una cita que se sumó a las celebraciones institucionales que acogió la ciudad.
En la cita que tuvo lugar en la Laboral participaron, entre otros, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Oviedo, Ana Suárez; el presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Leopoldo Tolivar, y la presidenta de la Dirección Regional de Equipo Europa en Asturias, Nerea Pérez.
Por otro lado, la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud y el área de Relaciones Internacionales impulsaron otros actos. A las 12.00 horas se interpretó el himno de Europa en la plaza Mayor, donde estuvo colocada durante toda la jornada la bandera de la Unión Europea. Por la noche, la fachada del Ayuntamiento estuvo iluminada de azul.
La celebración continuará a lo largo del fin de semana. En colaboración con el Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, se desarrollarán varias propuestas abiertas al público. Entre ellas figuran talleres de banderas europeas elaboradas a partir de textiles reutilizados de tela vaquera, así como un concierto del Dúo Lírico Bramasole, formado por Analy Velásquez y Daniel Vargas, que tendrá lugar el sábado a las 13.00 horas e incluirá el Himno de la Alegría. La programación continuará el domingo 10 de mayo con una actividad participativa bajo el nombre “Pesca Europa”.
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