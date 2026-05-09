Una gran humareda obliga a intervenir a los bomberos de Gijón en un edificio de la calle Cirujeda
Hasta la zona se trasladaron dos camiones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Susto en la calle Cirujeda de Gijón en la tarde del sábado. Los bomberos tuvieron que intervenir para frenar una gran humareda que se había generado durante el encendido de una caldera en una vivienda.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos camiones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que pudieron terminar con la humareda y controlar la situación, que se solventó sin heridos.
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