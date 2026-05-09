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Homenaje en Gijón a las víctimas de los campos de concentración nazis... con mensaje: "El concepto de víctima no sienta demasiado bien a la izquierda"

"Si queremos construir movimientos sociales y orgullo en torno a ellos, no tenemos que reivindicarles como víctimas, sino como resistentes, como personas que lucharon", recalca el periodista Diego Díaz Alonso durante el tributo frente al monolito "Nunca más"

Tributo en Gijón a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis.

Tributo en Gijón a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis.

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

Sergio García

"Si queremos construir emancipación, movimientos sociales y orgullo en torno a ellos, no tenemos que reivindicarles como víctimas, sino como resistentes, como personas que lucharon", aseveró este sábado el periodista e historiador Diego Díaz Alonso en el marco del acto de homenaje a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis. Un tributo realizado frente al monolito "Nunca más", en El Cervigón, y que también servía para conmemorar el 81.º aniversario de la liberación del campo de Mauthausen. "El concepto de víctima no nos sienta demasiado bien a la izquierda", enfatizó Díaz Alonso.

Habló el orador sobre el sionismo, el Holocausto o los orígenes del Estado de Israel, entre otras cosas. "Las únicas víctimas del Holocausto que el sionismo reivindica en los primeros años del Estado de Israel son los resistentes del Gueto de Varsovia, a los que empuñaron las armas contra los nazis", explicó Diego Díaz Alonso, que indicó que las víctimas de la barbarie nazi deben recordarse como personas "que trataban de transformar España y de hacer un país más justo, igualitario, democrático y culto". "Y por eso se exiliaron a Francia y fueron deportados", agregó.

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El acto lo organizaron el Ateneo Obrero de Gijón, FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), la Logia Rosario Acuña, la Sociedad Cultural Gijonesa y la Tertulia Feminista Les Comadres. Estuvieron numerosos representantes de varias entidades además de las "anfitrionas", como Alejandro Villa, del Ateneo Republicano de Asturias, o Luis Fernández, de Asturias Laica. A nivel político, asistieron Carmen Eva Pérez Ordieres, Tino Vaquero y Rodrigo Sánchez, del PSOE, y Alejandro Farpón, de IU.

Un momento de la ofrenda floral.

Un momento de la ofrenda floral. / Marcos León

Acudió Ricardo Cortés, hijo de Manuel Cortés, que estuvo en Mauthausen y, tras liberarse el campo, pudo regresar. "Es un día para recordar a la familia", afirmó Ricardo Cortés, que dejó a los pies del monolito una rosa a modo de cariñoso recuerdo.

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