La Lotería Nacional deja un Primer Premio en Gijón: 600.000 euros a repartir
El número agraciado ha sido el 21.154 repartido en la administración nº15 de la calle Manso, en Gijón
C. T.
La Lotería Nacional ha dejado un Primer Premio (600.000 euros al número) que parte se ha repartido en la administración nº15 de la calle Manso, en Gijón. El número agraciado con este primer premio ha sido el 21.154 que también ha sido consignado en Sigüenza (Guadalajara), Rojales (Alicante), San Pedro Alcántara (Málaga) y Arona (Santa Cruz de Tenerife). El segundo premio ha correspondido al número 56.079, dotado con 120.000 euros al número, y ha sido vendido íntegramente en Pamplona, en la Administración número 19, situada en la calle Bergamín 27.
El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.
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