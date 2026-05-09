El Museo del Ferrocarril de Gijón inicia un mes de obras para renovar su alumbrado: "Nos aportará una importante mejora"
Las tareas conllevarán que algunas zonas del equipamiento serán inaccesibles para el público
Algunas zonas del Museo del Ferrocarril permanecerán cerradas del martes 12 de mayo al viernes 5 de junio por las obras de renovación de sus luces. Estos trabajos forman parte del proyecto que gestiona desde 2022 Acciona para sustituir las luminarias del alumbrado de la ciudad por tecnología LED tanto en zonas exteriores como en 157 edificios municipales. "Nos aportarán una importante mejora", valora el director de este equipamiento, Javier Fernández.
El material para llevar a cabo las tareas ya está preparado en las instalaciones del Museo del Ferrocarril. Algunas de las luces más antiguas que tiene este equipamiento están en el museo desde 1993. Javier Fernández destaca que modificar ese tipo de alumbrado por tecnología LED conllevará un ahorro clave en el consumo energético. "Podremos ser mucho más sostenibles", comenta.
Además, Fernández hizo hincapié en que "al ser material mucho más moderno, también nos permitirá que podamos lucir más todo lo que tenemos en el Museo del Ferrocarril y las tareas de mantenimiento serán mucho más sencillas".
En el marco del plan para renovar el alumbrado en espacios de la ciudad, en los próximos meses también se realizarán tareas en otros museos como el del Pueblu d'Asturies.
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