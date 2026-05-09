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Los vecinos del Polígono se concentrarán contra el cierre de la última oficina bancaria que quedaba en el barrio

"La desaparición de la atención personal no resuelve problemas ni acompaña a quien lo necesita", subrayan los residentes

Vecinos del Polígono, este sábado frente a la oficina bancaria que cerrará próximamente.

Vecinos del Polígono, este sábado frente a la oficina bancaria que cerrará próximamente. / LNE

Sergio García

Los vecinos del Polígono se movilizarán este miércoles por el cierre de la única oficina bancaria que quedaba operativa en el barrio. Un cese de la actividad previsto para el 14 de mayo. La protesta será el miércoles a las 11.00 horas, en la calle Puerto de Tarna, donde se ubica la sede del banco. "Un barrio sin servicios es un barrio sin vida", lamentan desde la asociación vecinal, que remarca que "la desaparición de la atención personal no resuelve problemas ni acompaña a quien lo necesita".

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Los residentes, de hecho, han iniciado ya una campaña de recogida de firmas para intentar para el cierre de la oficina. "Somos personas, no números", esgrimen los vecinos, muy molestos con la decisión. "La banca no sabe de servicio público y solo mira por sus intereses", sostienen.

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