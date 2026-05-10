“Casa Oscarín” se despide por todo lo alto en Gijón: “Es una pena, dan ganas de llorar”

Pocos minutos después de la una de la tarde, “Casa Oscarín” abrió sus puertas por última vez. Afuera, decenas de fieles esperaban a entrar y poder compartir con Óscar González las últimas horas del negocio que hace 18 años abrió en la calle Sebastián Miranda de Cimavilla y que este domingo cierra sus puertas.

“Es una pena, acabo de entrar a pedir y me han dado ganas de llorar”, aseguraba Sara González, sentada en uno de los bancos de fuera. Dentro del negocio, los madrugadores se hacían fuertes en las cuatro mesas y la barra era un herviderode consumiciones.

Cierre de Casa Oscarín. / Marcos León

Oscarín no daba a basto en el que fue el último servicio en su conocido local. Casa Oscarín" cierra sus puertas tras dieciocho años dando de comer y beber a una ciudad entera. Regentado por Óscar González, comenzó con el nombre de la Mar de Vinos, que todavía luce en grande en la entrada. Sin embargo, el carácter de su dueño traspasó el cartel y todo el mundo lo acabó conociendo como "Oscarín".

Acudir al bar de la calle Eusebio Miranda de Cimavilla era toda una experiencia. Nunca se sabía que iba a ocurrir y solo había una certeza; se bebía bien y se comía mejor. Ahora, como tantos otros locales, este pasa a la historia oficiosa de la ciudad.