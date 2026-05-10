El colegio de Nuevo Roces supera el 90% de ejecución de las obras

El colegio de Nuevo Roces encara sus últimas semanas de obra. Finales de mayo es la fecha máxima para la conclusión de los trabajos y tanto desde la Consejería de Educación como desde la constructora Citanias señalan que se llegará. La ejecución supera ya el 90 %. Tras la obra como tal, luego vendrá un mes de puesta a punto con la intención de entregar el proyecto al Principado el 1 julio de cara a amueblar el equipamiento, que echará a andar el próximo curso. Las labores se centran en la cubierta ajardinada y tareas de pintura y pruebas de instalaciones. También en los acabados.

La construcción del colegio público de Nuevo Roces arrancó en octubre de 2023. Si todo hubiese salido según lo planeado, debería haber terminado en octubre de 2025. Citanias solicitó una prórroga. La empresa se había topado con dificultades técnicas con la excavación y los muros de contención durante la primera fase de un plan también "complejo", pues buena parte de la estructura está semienterrada. También sufrió retrasos en la concesión de la autorización para instalar las grúas necesarias. Tras esa primera ampliación, el final de obra estaba pautado para el pasado febrero. El Principado concedió más margen a la constructora, que aducía cuestiones técnicas.

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El centro educativo —que se ubicará en la calle Benito Otero Martínez y cuenta con un presupuesto de 16,52 millones de euros— registró 203 solicitudes de matrícula una vez acabado el periodo de presentación de estas preinscripciones. La Consejería de Educación abrió el proceso de admisión a todos los niveles para realizar un diagnóstico real de la demanda por parte de las familias. El curso con más peticiones fue tercero de Educación Infantil (5 años), con 33, seguido de segundo de Primaria, con 29.