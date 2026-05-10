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La peña Eduardo Dávila Miura, de visita en Tamames

Los asistentes disfrutaron de un tentadero protagonizado por el propio Eduardo Dávila Miura

La peña Eduardo Dávila Miura, en Tamames.

La peña Eduardo Dávila Miura, en Tamames.

C. T.

La peña Eduardo Dávila Miura viajó a la localidad salmantina de Tamames para disfrutar de la ganadería del Puerto de San Lorenzo y de un tentadero protagonizado por Eduardo Dávila Miura.

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La peña Eduardo Dávila Miura, de visita en Tamames

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