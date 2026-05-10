La peña Eduardo Dávila Miura, de visita en Tamames
Los asistentes disfrutaron de un tentadero protagonizado por el propio Eduardo Dávila Miura
C. T.
La peña Eduardo Dávila Miura viajó a la localidad salmantina de Tamames para disfrutar de la ganadería del Puerto de San Lorenzo y de un tentadero protagonizado por Eduardo Dávila Miura.
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