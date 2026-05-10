La tormenta eléctrica causa estragos en Gijón: cerca de 700 vecinos de Porceyo sin luz y cortes del suministro en otras parroquias

La tormenta eléctrica que ha sorprendido este domingo a Gijón ha dejado consecuencias. En Porceyo, por ejemplo, alrededor de 700 vecinos están sin luz desde poco antes de las cuatro de la tarde. El suministro no funciona en toda la zona de Cerca de Arriba, mientras que la situación es similar en Cerca de Abajo. Sí que hay luz en el entorno que linda con Tremañes. "Habrá que tener paciencia", señalan los residentes afectados por la problemática. Hay operarios en la parroquia tratando de solventar la avería. En otros puntos, además, se han producido cortes, aunque no duraron mucho tiempo.

Una de las razones que podrían explicar este "apagón" es, apuntan los vecinos, la caída de un rayo que ha podido dañar algún que otro transformador eléctrico. "La gente empezó a hablar por los grupos de WhatsApp, preguntando a los demás si tenían luz", relata uno de los perjudicados. También se ha avisado al Ayuntamiento. "Hay preocupación por el tema de los congeladores, las neveras...", indica un vecino.

En zonas cercanas a Porceyo, como Roces o Cenero, también han tenido lugar cortes del suministro, pero ni por asomo tan prolongados. En Caldones o Baldornón hubo asimismo interrupciones del servicio.