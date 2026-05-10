Trajes ignífugos, camiones y una salida en vivo y en directo a una emergencia: así fue el día de puertas abiertas de los bomberos de Gijón

Ojipláticos, con la boca abierta y atentos a todas las explicaciones de los bomberos. Así se mostraban los más jóvenes que no podían apartar la mirada ni de los camiones, ni de parte del equipo que iban mostrando durante la jornada de puertas abiertas del parque de Bomberos de Gijón los integrantes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. La expectación por conocer cómo es la vida dentro quedó bien clara hace unas semanas con las colas que se formaron en el Jovellanos para sacar la entrada gratuita.

Bomberos por un día

Este fin de semana, algunos afortunados pudieron descubrir los secretos que esconde la sede. "Tratamos de mostrar cómo funcionamos. Les enseñamos los vehículos, las herramientas que llevamos y un par de demostraciones de lo que podemos hacer en las intervenciones", explicó Fernando Roces, jefe de dotación del turno 3.

Bomberos por un día

Para llevar a cabo este recorrido, han tenido que reforzar plantilla con cinco miembros más que, precisamente, durante uno de los turnos de la tarde, tuvieron que salir a toda velocidad por un accidente, dejando la explicación de uno de los camiones a medias. "Parecía un simulacro, pero va a ser que no", asumía uno de los asistentes. "¿Por qué se van tan rápido?", preguntaba Mario Álvarez, de 5 años, a Piru Menéndez. "Tienen una emergencia", le respondía la mujer que pudo probar el traje con el casco y la máscara incluida al igual que Christian Mera. "Impone muchísimo, los ves por fuera que lo llevan como si nada, pero una vez que te lo pones es muy diferente. Te metes en el papel y es una pasada", confesaba Mera.

Los asistentes conocieron los protocolos de rescate a personas en sitios elevados, el de actuación dependiendo del tipo de incendios o incluso la excarcelación de víctimas atrapadas en coches. También, se pudieron poner en la piel de un bombero haciendo uso de la manguera.

"Nos sirve para darnos a conocer y es agradable que la gente reconozca la labor y quiera venir a conocer cómo funciona un parque de bomberos", reconocía Fernando Roces. Sin duda, los protagonistas de la jornada fueron los más pequeños. "Tengo una niña de 3 años y quería traerla para comenzar a estar familiarizada en estos asuntos y sepa como funcionan. Siempre se ve por fuera, pero nunca sabes el día a día de ellos y lo complicado que es", añadía Mera.

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"Es algo que teníamos ganas de venir a verlo y sobre todo por el pequeño", aseguraba Fernando Villar, mientras cargaba con Nel de la Concepción en hombros que se había puesto el traje de bomberos para la ocasión. "Lo mejor, cuando se fueron pitando", afirmaba el joven, apuntando al momento cuando algunos de los operarios salieron a toda prisa. Durante hoy y el próximo fin de semana continuarán con las visitas en horario de 12.00 a 14.00 horas y 16.30 a 18.00 horas que han contado con una gran acogida y muestran la cara oculta de una profesión de riesgo y en continuo contacto con la ciudadanía.