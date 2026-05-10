Un viaje de tres días en bus para ofrecer un brillante y emotivo canto por la paz: 40 jóvenes ucranianos protagonizan un concierto en Gijón

Un total de 3.013 kilómetros separan Gijón de la ciudad ucraniana de Drohobych de Gijón. Esa fue la distancia que recorrieron a lo largo de un viaje de tres días en bus los jóvenes componentes del coro "Canticum" para ofrecer este domingo un recital en la iglesia de San Pedro y otro, al mediodía, en Oviedo. "Queremos acercar nuestra cultura a España y enseñarles a los compatriotas que están aquí que no están solos", afirmó Volodymyr Bobechko, uno de los adolescentes que participó en unos conciertos que se convirtieron en unos brillantes y emotivos cantos por la paz y contra la guerra.

El concierto del coro ucraniano "Canticum" en Gijón, en imágenes / Juan Plaza

Después de haber actuado en ocasiones anteriores en países como Austria, Polonia y Eslovaquia, desde el coro "Canticum" se pusieron en contacto con Esteban Uhryn, un sacerdote ucraniano que acumula 9 años en Asturias.

Tras confirmar sus conciertos en el Monasterio de las Agustinas de Oviedo a las 13.15 horas y el de la iglesia de San Pedro a las 20.00 horas, esta agrupación profesional del Colegio de Música de Drohobych planeó un largo viaje con el objetivo de ofrecer dos recitales de música sacra y profana en Asturias.

Regreso a Ucrania

Acompañados por el director del Colegio de Música, Yuri Chumak, y su homólogo en el coro "Canticum", Bogdan Bondziak, más de 40 jóvenes de entre 15 y 20 años se montaron el pasado miércoles al autobús que les iba a trasladar hasta España. El viaje lo dividieron en tres días, con paradas en otros países como Francia. "Al ser tan jóvenes, queríamos que desconectaran de lo que se está viviendo allí con la guerra. Este viaje nos sirve para que ellos preservan su salud y no sientan tanto estrés", argumentó Bobechko, que explicó que, aunque la región de Leópolis no es de las más afectadas en la actualidad, "hay semanas en las que tenemos que irnos al sótano continuamente porque empiezan a sonar las sirenas".

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Tanto en Oviedo como en Gijón, los jóvenes conquistaron a las decenas de asturianos y de compatriotas residentes en España que asistieron a los recitales. "Escucharles ha sido muy especial. Tenemos que apoyarnos y estar juntos para no olvidar nuestra cultura, rezar por la paz y que pronto se resuelva todo", comentó la ucraniana Iryna Osypchuk, que asistió al concierto de Gijón junto a su pareja, Manuel Martínez, y su hija Natalia, de un año. El coro "Canticum" inicia su regreso a Ucrania esta noche tras dejar huella en Asturias.