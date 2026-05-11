Ampliar sumando fincas del Principado: el punto de arranque del plan de IU para el Botánico

La reciente compra de la finca de La Isla no es para IU el final del plan de desarrollo del Jardín Botánico Atlántico. Al contrario, es una oportunidad para seguir avanzando y en esa línea el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, lleva una proposición al Pleno en favor de la elaboración de un nuevo plan director que fije el trabajo a realizar a partir de ahora. "La Isla es una oportunidad para reordenar itinerarios para mejorar servicios y crear otros nuevos pero con La Isla no se completa el Botánico y tampoco se puede plantear una actuación aislada sobre ella", explica Suárez Llana. El Ayuntamiento compró la finca por 1,9 millones y ahora hay una primera partida de 300.000 euros para acometer las obras más urgente de arreglo de cubiertas en el palacete incluído en el ámbito.

Para el portavoz de IU la prioridad en el Botánico es completar el itinerario atlántico, que es su sello de identidad y que se configuró en seis biomas. Aún qeudan tres pendientes: el templado americano, el tropical caribeño y el mediterráneo. Trabajar en esa línea supone ganar espacio. La vista de IU está puesta en dos fincas colindantes y que son propiedad del Principado de Asturias.

Pero el nuevo plan también debe adecuar a la realidad lo hecho hasta ahora y que, en algunos casos, está fuera de lo marcado, en el plan de acción integra que se diseñó en 2011. "El pabellón Linneo necesita una reforma, los museos de la Quintana de Rionda tienen discursos museográficos que han quedado completamente obsoletos, la gestión de las colecciones necesita inversión y metodología... hasta ha cambiado el sistema de jardinería, que hoy se practica con criterios de sostenibilidad", enumeró Suárez Llana.

Un plan de consenso al margen de los gobiernos

Para IU también es importante impulsar la actividad científica, buscar nuevas sinergias con la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias y mejorar la gestión de las colecciones que están depositadas en el Botánico, tanto la de plantas vivas como el herbario y el banco de germoplasma. También recuperar la actividad hostelera. Algo que tendrá cabida en el nuevo edificio de La Isla.

Javier Suárez Llana, en el despacho del grupo municipal de IU. / Ángel González

«Lo que queremos es que haya una hoja de ruta para el Botánico que quede al margen de improvisaciones de unos gobiernos o de otros y que responda a un consenso. Esa es la forma de consolidar un jardín botánico que está llamado a ser de los más singulares de Europa», remató el portavoz de IU que le puso imagen a ese consenso: la foto de las tres alcaldesas –Paz Fernández Felgueroso, Ana González y Carmen Moriyón– en la inauguración de La Isla.