Carbón con múltiples aristas judiciales: los intentos de Telf, en diferentes Juzgados, para resarcirse del mineral que no le pagó NMR

La supuesta desaparición en 2020 de 120.000 toneladas de carbón de El Musel, que Natural Mining Resources (NMR) no llegó a pagar a su proveedor Telf, ha dado pie a múltiples actuaciones judiciales en Gijón y en Madrid. Una de ellas es la demanda civil cuyo juicio se celebró hace justo una semana en el Palacio de Justicia gijonés y que, por el momento, ha quedado suspendida a la espera de que el proceso penal se resuelva. Procesos que están pendiente de juicio, aún cocinándose o ya tienen sentencia. Estas son las múltiples aristas judiciales de un conflicto que afecta a la principal terminal gijonesa, participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón.

Telf interpuso, en junio de 2023, una demanda civil contra Ebhisa. Este fue el juicio que arrancó este lunes y que de momento queda parado. En este proceso, la empresa con sede en Suiza le reclamó 51,91 millones de dólares a Ebhisa por las 120.000 toneladas que salieron supuestamente irregularmente de sus instalaciones, por el tiempo que tardó en disponer de otras 39.000 toneladas que NMR no se llegó a llevar a las que pudo acceder en 2025 tras otro periplo judicial, y por los costes que atribuye a derivados financieros suscritos por la empresa y que esta vincula al cargamento de Telf (26,5 millones de dólares del total reclamado).

La defensa de Ebhisa pidió, en la sesión del lunes, que no se dicte sentencia al haber abierta una investigación penal por los mismos hechos. Cuestionó la cuantía reclamada por un cargamento que en su día Telf vendió a NMR por 9 millones de dólares y rechazó cualquier responsabilidad en la custodia de esa mercancía. Entre otros argumentos citó una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que considera que Ebhisa estaba obligada a permitir que NMR dispusiera de un carbón del que figuraba como su depositario en los distintos registros administrativos, incluida la Aduana.

Esa sentencia, dictada el 6 de marzo, es el último capítulo de la reclamación que en 2023 inició Telf en la jurisdicción mercantil para exigir que Ebhisa le entregara las 160.000 toneladas de carbón descargadas del buque "Berge Triglav" en octubre de 2020, en lugar de sólo el carbón que no se había llevado del Puerto NMR. Inicialmente el administrador concursal de la quiebra de NMR accedió a excluir esas 160.000 toneladas de la masa del concurso y el juez mercantil falló a favor de Telf en una sentencia que la Audiencia revocó completamente. Este frente seguirá abierto, ya que Telf dijo que recurriría al Tribunal Supremo.

Por otro lado, Telf interpuso, en abril de 2023, una denuncia penal ante el juzgado de instrucción número 1 de Gijón por la desaparición de las 120.000 toneladas de carbón. Por estos hechos están siendo investigados exdirectivos de la Autoridad Portuaria y de Ebhisa, los socios de NMR y directivos y un empleado de una consignataria que actuó tanto como agente de NMR, como de Telf en El Musel.

Ésta es una investigación penal de ida y vuelta. La denuncia fue archivada en su día por el juzgado y Telf optó entonces por personarse en la causa principal contra NMR por supuestos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros, que se estaba siguiendo en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Allí tiene su sede social NMR. La jugada no fue muy afortunada porque al poco tiempo la Audiencia Provincial de Asturias revocaba la decisión del juzgado gijonés de archivar la denuncia, mientras que al juzgado madrileño se le pasó el plazo para completar la instrucción sin que la magistrada hubiera acordado prorrogarlo.

Así las cosas, la jueza de Pozuelo acordó en mayo de 2024 abrir una nueva investigación penal por la desaparición del carbón de Telf en El Musel, al margen de la principal contra NMR. A mediados del año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid anuló aquella decisión, al considerar que los hechos debían de investigarse en Gijón, donde se había producido el supuesto delito.

Así, el asunto volvió al juzgado de instrucción número 1 de Gijón. A este juzgado también se remitió por parte de la Fiscalía el informe forense encargado por la Autoridad Portuaria de Gijón a KPMG sobre la actuación de Ebhisa en la gestión del cargamento del "Berge Triglav" y responsabilidades internas. Entre otras cosas, el informe refleja que el carbón desaparecido fue cargado por Ebhisa para NMR haciéndolo pasar por el de otro barco, sin que en ese momento hubiera pasado la aduana. Dos trabajadores de Ebhisa (la exgerente de la empresa y el exdirector del Puerto) del Puerto fueron despedidos disciplinariamente tras este informe y su valoración por un abogado del Estado.

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De ahí deriva el último procedimiento judicial vinculado al carbón desaparecido en El Musel, la demanda por despido interpuesta por ambos exdirectivos contra Ebhisa y cuya vista está previsto que se celebre en el juzgado de lo social número 2 de Gijón la próxima semana.