Podemos carga contra la "desidia" del gobierno en impulsar el centro municipal de Nuevo Roces

En noviembre de 2023 se aprobaba por unanimidad en el Pleno una propuesta de Podemos instando al gobierno local a impulsar el desarrollo de un centro municipal integrado en Nuevo Roces. A finales del año pasado el gobierno de Carmen Moriyón anunciaba que el Ayuntamiento desarrollaría el equipamiento en la antigua sede de la Fundación Metal. Llegados a mayo de 2026 la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, busca en el Pleno respuestas a la situación de este proyectaos tras meses de silencio.

Suárez pregunta específicamente si el servicio municipal de Arquitectura terminó ya los estudios que tenían que definir las condiciones y necesidades de reforma del edificio, si se ha contactado con los vecinos de Nuevo Roces para consensuar un plan de usos del centro y si el proyecto de remodelación podría estar redactado antes del verano para que las obras puedan arrancar este 2026.

Olaya Suárez, portavoz de Podemos. / EP

Suárez reclama a la alcaldesa “que se tome con más diligencia los compromisos que adquiere y las demandas de barrios como Nuevo Roces, porque hablamos de servicios básicos para la ciudadanía. Tienen que trabajar más y colgarse menos medallas” y acusa al gobierno de "desidia" una vez conseguidos los titulares para el proyecto.

Suárez también llevará al Pleno del miércoles preguntas que tienen que ver con la acción del gobierno en materia de vivienda y de normalización lingüística y comparte con IU proposiones en favor de mejoras en el programa de conciliación 11x12 y los comedores escolares.