Espacios que "no dan abasto" y listas de espera "cada vez más abultadas": los gijoneses adscritos al centro de salud de Perchera reivindican una solución

"Tiene unos espacios y unos medios muy reducidos para todos los que vivimos en esta zona". Los vecinos de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, así como los de El Polígono, los barrios adscritos al centro de salud de Perchera, coinciden a la hora de remarcar una escasez de metros cuadrados y de personal que llevan criticando desde hace años. El hartazgo de estos gijoneses crece a medida que pasan los meses desde la finalización de 2025, fecha que había marcado como límite la Consejería de Salud para informarles del plan del traslado del centro de salud de Perchera al Centro de Especialidades Avelino González de Pumarín. Por el momento, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, las asociaciones de vecinos no han recibido ninguna novedad desde la reunión que mantuvieron en marzo del año pasado con la consejera, Concepción Saavedra.

Eva Velasco y su marido, Paulino Álvarez, residen de Perchera y suelen acudir al centro de salud de su barrio. Este lunes tenían una nueva cita con su médico de cabecera, con el que resaltan que han tenido "mucha suerte". "Es muy bueno, pero la pena es que son pocos para todos los vecinos que hay en estos barrios", comentó Eva Velasco, quien incidió en que "cuando llamamos por teléfono para conseguir cita es un caos". "Ahora, finalmente, ya han puesto lo de la inteligencia artificial, que a ver si sirve para mejorar la situación", completó esta vecina de Perchera.

Las sensaciones de Eva Velasco y Paulino Álvarez son muy similares a las que tiene Begoña Díaz, residente de Nuevo Gijón. "Cuando nos pasa algo, a veces vale más venir de urgencias porque si llamas te dan para dentro de 10 o 15 días. Es una vergüenza", resaltó Díaz, una de las vecinas que hizo hincapié que "en los últimos años estos barrios han crecido mucho, de forma exagerada, y el centro de salud no da abasto porque no aumentan las cifras de profesionales a ese nivel".

"Tendremos que volver a protestar"

Los retrasos en la presentación del proyecto para el traslado del centro de salud de perchera al Avelino González de Pumarín entristecen al presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas "Los Puertos", Crisanto Herrero, quien reside en El Polígono. "El problema que siempre hemos tenido con este centro de salud es la falta de médicos. Nunca se ha desarrollado de forma correcta y no hay unas dotaciones como es debido", desarrolló Herrero, quien añadió que "respaldamos totalmente a los médicos en las huelgas que están haciendo, pero lamentamos que el Principado no se está preocupando de todo esto". "Necesitamos que se pongan al día y no vengan con excusas porque aquí falta mano de obra e inversión de dinero. Es necesario que este centro se actualice y ya es hora de que agilicen los trámites. Si no lo hacen, la gente tendrá que volver a echarse a la calle como ya hemos hecho en otras ocasiones", aseveró Crisanto Herrero.

Alberto Giganto, antes de acceder al centro de salud de Perchera, defendió que "es necesario que mejoren esto, ya que hay poco personal y todavía menos con la huelga". "Tenemos la sensación de que las administraciones van a lo suyo. Antes esto funcionaba mejor, venías y te veían al día siguiente, pero ahora llegas a esperar hasta 15 días", apuntó Giganto, que zanjó que "cada vez hay más vecinos, pero los servicios no van a mejor".