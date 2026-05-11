Gijón lanza un nuevo Plan Estratégico de Seguridad: más agentes para 2027, nuevas unidades y una modernización de los equipos

Después de modernizar la marca turística de la ciudad y anunciar un nuevo Plan Integral de Juventud, el Ayuntamiento de Gijón presenta un renovado Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana para este año y el siguiente. La concejal Nuria Bravo, acompañada por el jefe de la Policía Local, Arturo Artime, y los intendentes Pedro Maujo y Marcos Puente, desengranó este proyecto que incorpora un aumento del número de agentes, elevando el la relación de puestos de trabajo hasta los 350 que esperan alcanzar en 2027.

"Es un proyecto que ha buscado reforzar la seguridad, modernizar la Policía Local y mejorar la atención de la ciudadanía", destacó Bravo que recordó que la plantilla actual del cuerpo de seguridad municipal se mantiene en 311, con una relación de puestos de trabajo actual de 326 a la que "llegaremos en breve", añadió. La edil forista no dejó pasar la ocasión para recordar que la contratación de efectivos es cosa del Principado, con el que se han encontrado con "cuantiosas trabas" para incorporar agentes. "Incluso hemos tenido que convocar desde el Ayuntamiento", recordó Bravo.

"La situación que heredamos en 2023 era, francamente, desoladora. Con 298 agentes de aquellas, apenas empezaba a remontar una plantilla que había tocado fondo en 2022, con el menor número de agentes que se vio en los últimos tiempos, 277. En 2023, destacaba la gran cantidad de vacantes de mandos; seis de inspectores y once de subinspectores. Aquel gobierno se negaba a cubrir", completó la edil forista, añadiendo que los puestos de mandos superiores fueron cubiertos mediante la promoción interna.

El nuevo Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana sigue tres ejes principales: "Una mayor presencia policial, mejor organización y más tecnología al servicio de los vecinos", enumeró. En relación con el citado aumento de personal, con 350 de relación de puestos de trabajo, esperan reforzar el área de la policía comunitaria, a la que se han incorporado 22 agentes cuya labor será la de reforzar el control de los denominados puntos calientes, aquellas donde son mayores los conflictos, especialmente en el centro, mediante patrullas a pie y en colaboración con la Policía Nacional.

Por la izquierda, Pedro Maujo, Marcos Puente, Arturo Artime y Nuria Bravo, en el Ayuntamiento de Gijón / Marcos León / LNE

También se añadirán nuevas "figuras claves" como la del agente tutor, "enfocado en centros educativos, menores y prevención de conflictos y mejorar la convivencia escolar"; o la del agente mediador "especializado en resolución pacifica de conflictos, convivencia vecinal y mediación comunitaria". Está prevista la creación de una unidad especializada en accidentes de tráfico, "con capacidad para investigar siniestros, mejorar los informes técnicos y aumentar la prevención vial" y el refuerzo de la unidad de apoyo aéreo para una mayor vigilancia, apoyo en emergencias y uso estratégico de los drones. En esta línea, han licitado la compra de un nuevo dron.

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A nivel interno se ha cometido una remodelación de la estructura organizativa de la plantilla, creando jefaturas y modernizando los protocolos e inspecciones de guardia. En concreto, se ha ampliado el número de agentes en Atención Ciudadana, Tráfico, la Unidad de Vigilancia Ambiental y la Unidad de Vigilancia y Control de las Órdenes de Protección (Vicop). Como incorporación más reciente, se espera que este mes llegue a la jefatura de Sanz Crespo una nueva flota de coches, furgones y motocicletas policiales y la licitación de cámaras corporales y los dispositivos PDA con los que operan los agentes.