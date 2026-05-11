Gijón remata el cierre de las cuentas municipales de 2025: 10,2 millones de remanente en Servicios Sociales

Uno tras otra las juntas rectoras de los tres organismos autónomos del Ayuntamiento –el Patronato Deportivo y las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura– se reunirán para que sus miembros puedan conocer las condiciones de la liquidación de sus presupuestos del año pasado. Una obligación legal , la de la aprobación de la cuenta general, que llega cuando la maquinaria económica municipal ya está centrada en las modificaciones de las cuentas de 2026 a partir de la incorporación de los remanentes y los trámites iniciales de la elaboración del presupuesto de 2027, que coincide con año electoral.

Los tres organismos autónomos cierran 2025 con cifras en positivas. Algunas tan altas que son motivo de crítica por parte de la oposición. Caso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside el edil popular Guzmán Pendás, que deja 10,2 millones de remanente de tesorería para gastos generales. En su caso, el resultado presupuestario ajustado es de 2,8 millones de euros a partir de 32,2 millones en obligaciones netas recocidas y 29,7 en derechos reconocidos netos.

Las cifras bajan en el Patronato Deportivo Municipal, que tiene al frente al edil popular Jorge Pañeda, con un resultado presupuestario ajustado de 1,3 millones y casi 2,6 millones en remanente de tesorería. El Patronato movió el año pasado cerca de 20 millones de euros y cerró el ejercicio con una plantilla de 89 personas:87 laborales, un funcionario y un eventual.

El remanente en la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, que preside la forista Montserrat López Moro, ha quedado en 2,8 millones. Y el resultado presupuestario ejecutado en poco más de 1,2 millones. Son cifras similares al ejercicio anterior.

La cuenta general del Ayuntamiento, que ya pasó hace semanas por esta tramitación, concreta en 33.586.577,40 euros el resultado presupuestario ajustado positivo y en 89.900.231.30 euros el remanente de tesorería, de los que 46,4 millones son para gastos con financiación afectada quedando 43,4 millones para gastos generales. La mayor parte ya se han incorporado al presupuesto de 2026 vía modificación presupuestaria.