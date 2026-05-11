Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven
Efectivos de la Policía Local intervinieron con rapidez y fue trasladado al Hospital de Jove
Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina de Gijón para rescatar a un joven de 17 años que amenazaba con precipitarse. Varios efectivos de la Policía Local acudieron con rapidez hasta el lugar para ayudarlo, llevándolo hasta un lugar seguro y atendiendo a posibles necesidades.
También acudió una ambulancia de soporte vital básico con dos operarios, que revisaron su estado en el Cerro y lo trasladó hasta el Hospital de Jove para ser tratado. La actuación policial fue clave, desplagando varios agentes así como la unidad aérea que no tuvo que intervenir.
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