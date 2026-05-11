Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven

Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina de Gijón para rescatar a un joven de 17 años que amenazaba con precipitarse. Varios efectivos de la Policía Local acudieron con rapidez hasta el lugar para ayudarlo, llevándolo hasta un lugar seguro y atendiendo a posibles necesidades.

También acudió una ambulancia de soporte vital básico con dos operarios, que revisaron su estado en el Cerro y lo trasladó hasta el Hospital de Jove para ser tratado. La actuación policial fue clave, desplagando varios agentes así como la unidad aérea que no tuvo que intervenir.