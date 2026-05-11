Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven

Efectivos de la Policía Local intervinieron con rapidez y fue trasladado al Hospital de Jove

Operativo de rescate en el Cerro.

Operativo de rescate en el Cerro. / LNE

Carlos Tamargo

Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina de Gijón para rescatar a un joven de 17 años que amenazaba con precipitarse. Varios efectivos de la Policía Local acudieron con rapidez hasta el lugar para ayudarlo, llevándolo hasta un lugar seguro y atendiendo a posibles necesidades.

También acudió una ambulancia de soporte vital básico con dos operarios, que revisaron su estado en el Cerro y lo trasladó hasta el Hospital de Jove para ser tratado. La actuación policial fue clave, desplagando varios agentes así como la unidad aérea que no tuvo que intervenir.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano, en Gijón, deja tres heridos: 'Dio varias vueltas de campana, de película
  2. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  3. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
  5. Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
  6. Asaltan una joyería del centro de Gijón a plena luz del día y en pocos segundos
  7. Los investigados por el criadero ilegal de Gijón mantienen su inocencia y achacan todo 'a una campaña mediática
  8. Gijón perfila sus conciertos de Semana Grande: Amaia, Omar Montes y Ana Torroja, entre las actuaciones previstas

Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven

Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven

La salud mental, el fútbol o la geopolítica, protagonistas en la décima edición de la Feria del Libro de Gixón

Los "distritinos", a escena: reunión inminente de los seis distritos de Gijón para decidir sus propuestas para los presupuestos participativos

Los "distritinos", a escena: reunión inminente de los seis distritos de Gijón para decidir sus propuestas para los presupuestos participativos

Espacios que "no dan abasto" y listas de espera "cada vez más abultadas": los gijoneses adscritos al centro de salud de Perchera reivindican una solución

Espacios que "no dan abasto" y listas de espera "cada vez más abultadas": los gijoneses adscritos al centro de salud de Perchera reivindican una solución

Gijón remata el cierre de las cuentas municipales de 2025: 10,2 millones de remanente en Servicios Sociales

Gijón remata el cierre de las cuentas municipales de 2025: 10,2 millones de remanente en Servicios Sociales

Leer y escribir cuando el mundo tiembla

Auto de fe

De las "prometedoras aplicaciones" de la IA en el ámbito sanitario a la necesidad de una atención "más humana y empática": las conclusiones de la primera fecha del Simposio Internacional de Bioética en Gijón

De las "prometedoras aplicaciones" de la IA en el ámbito sanitario a la necesidad de una atención "más humana y empática": las conclusiones de la primera fecha del Simposio Internacional de Bioética en Gijón
Tracking Pixel Contents