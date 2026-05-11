El instituto Número 1 de Gijón "emprende hacia el futuro" en una jornada con Volotea, Central Lechera Asturiana o Adolfo Domínguez
El encuentro, con distintas ponencias, tuvo lugar en la Escuela de Comercio
La Escuela de Comercio acogió este lunes la segunda edición de las Jornadas de Orientación Laboral "Emprendiendo hacia el futuro", organizadas por el instituto Número 1 de Gijón. El objetivo pasaba por "la concienciación de la relevancia económica-social que tiene contar con un tejido empresarial robusto que asegure el futuro de las nuevas generaciones que en la actualidad se están formando en los centros de FP y que pronto serán la base del mercado laboral".
La mañana contó con varias ponencias tras una presentación a cargo de Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, y Alberto Urrutia, jefe de estudios del instituto Número 1. La primera charla fue de Fran del Cid, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y fundador de Bosquia. Llevaba por título "Diferenciarse cuando todos compiten por coste". Además, participaron representantes de Universal Plastic, Reader Asturias, Central Lechera Asturiana, Volotea, Specialisterne y Adofo Domínguez.
Mar Martínez, directora del Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado de Asturias (CENIF) clausuró el encuentro. "Hemos contado con jóvenes emprendedores que han llevado a cabo su idea de proyecto empresarial con gran éxito, entidades que fomentan el desarrollo de proyectos en los entornos rurales y grandes empresas que son tractoras de otras en desarrollo", celebraron desde el centro educativo ubicado en El Polígono.
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