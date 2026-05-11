El instituto Número 1 de Gijón "emprende hacia el futuro" en una jornada con Volotea, Central Lechera Asturiana o Adolfo Domínguez

La Escuela de Comercio acogió este lunes la segunda edición de las Jornadas de Orientación Laboral "Emprendiendo hacia el futuro", organizadas por el instituto Número 1 de Gijón. El objetivo pasaba por "la concienciación de la relevancia económica-social que tiene contar con un tejido empresarial robusto que asegure el futuro de las nuevas generaciones que en la actualidad se están formando en los centros de FP y que pronto serán la base del mercado laboral".

La mañana contó con varias ponencias tras una presentación a cargo de Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, y Alberto Urrutia, jefe de estudios del instituto Número 1. La primera charla fue de Fran del Cid, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y fundador de Bosquia. Llevaba por título "Diferenciarse cuando todos compiten por coste". Además, participaron representantes de Universal Plastic, Reader Asturias, Central Lechera Asturiana, Volotea, Specialisterne y Adofo Domínguez.

Mar Martínez, directora del Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado de Asturias (CENIF) clausuró el encuentro. "Hemos contado con jóvenes emprendedores que han llevado a cabo su idea de proyecto empresarial con gran éxito, entidades que fomentan el desarrollo de proyectos en los entornos rurales y grandes empresas que son tractoras de otras en desarrollo", celebraron desde el centro educativo ubicado en El Polígono.