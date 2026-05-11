IU replica a Moriyón por el Simancas: "Que deje de enredar y acate la ley"

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, se mostró este domingo crítico con las declaraciones de la alcaldesa, Carmen Moriyón, en la entrevista publicada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA. Suárez Llana reivindicó que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, encabezada por Ovidio Zapico, ha invertido en Gijón 93,3 millones de euros en lo que va de legislatura. "Eso es lo que demuestra su compromiso con la ciudad", expresó el portavoz municipal de IU en Gijón, quien también aseveró que Moriyón debe "dejar de enredar y acatar la ley" en referencia a la retirada del monumento a los Héroes del Simancas del colegio de La Inmaculada.

Carmen Moriyón defendió que la cuenta de resultados de Ovidio Zapico en Gijón "es cero". La respuesta desde IU no tardó en llegar. Javier Suárez Llana remarcó que "el populismo de la alcaldesa Moriyón se desmonta con hechos". En ese sentido, subrayó los 93,3 millones de euros de inversión mencionados anteriormente para puntualizar que "no es un número en un papel, sino obras ya ejecutadas o actualmente en ejecución".

En ese sentido, Suárez Llana puso el foco en algunos ejemplos de inversión de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en la ciudad. Por un lado, incidió en la construcción de 250 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en El Llano, concretamente en la antigua parcela de Peritos, en la confluencia de Manuel Llaneza y Constitución. Más allá de esa actuación, el portavoz municipal de IU mencionó la rehabilitación de viviendas públicas de Vipasa y las subvenciones para cuatro barrios degradados y para fachadas.

Otro de los temas que han generado enfrentamiento entre el gobierno local e IU a lo largo de los últimos meses ha sido la cesión de suelo público para la construcción de vivienda. Por ello, Suárez Llana destacó que "el compromiso de IU con Gijón no se queda aquí, sino que ante el bloqueo de Carmen Moriyón a la construcción de más vivienda pública para alquiler asequible en la ciudad, lo que va a hacer la Consejería es comprar suelo porque el Ayuntamiento se niega a cederlo".

Por otra parte, en la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, la Regidora criticó la forma de actuar de la Consejería que lidera Zapico a la hora de pedir la retirada del "Héroes del Simancas". "¿En qué cabeza cabe? Esto es propaganda. Fue acción y reacción: apretamos con el plan de Ecojove y su respuesta es tirar la fachada del colegio de los jesuitas", expresó la Alcaldesa, que instó a Ovidio Zapico a "explicar mejor por qué pone palos en las ruedas al Plan Llave, aunque ya le adelanto que de manera inminente el concejal Jesús Martínez Salvador va a lanzar otra convocatoria".

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Por su parte, Suárez Llana expresó ayer que "Moriyón ha optado por situar a Gijón en la lista de los ayuntamientos que se declaran en rebeldía ante las leyes de memoria democrática". "Tantos esfuerzos en distanciarse de Vox para ahora sumarse a su cruzada en defensa de un monumento fascista. Lo que tiene que hacer la alcaldesa es dejar de enredar y acatar la ley. Lo contrario tiene un nombre, prevaricación, y es delito", zanjó. Por otro lado, IU propuso ayer la compra del palacio del Marqués de Tremañes para "dotar a Santa Bárbara de un equipamiento público y un gran parque".