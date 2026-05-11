Localizan en buen estado en Gijón a una mujer de 59 años que llevaba desaparecida casi un mes

Buenas noticias. Una mujer a la que se le había perdido la pista el 17 de abril en Gijón ha sido localizada en buen estado, por lo que la alerta queda desactivada, como comunica la plataforma "SOS Desaparecidos". María Sol S. F., de 59 años, permanecía desaparecida desde hace casi un mes, aunque afortunadamente se le ha encontrado sana y salva.

Como suele ocurrir en estos casos, la plataforma informó de la situación y solicitaba que, si alguien sabía algún detalle del paradero de la mujer, lo aportase a través de un número de teléfono o de un correo electrónico.