María Oliva Fano, vecina de Granda: "Pasear por la huerta nos salvó del aburrimiento en la pandemia"

Coser, bordar, tener una huerta y un molino, conducir un tractor, casarse con Samuel Arce y tener dos hijas: Mayte y María Jesús. Casi nada. Esto es parte de la biografía de María Oliva Fano, quien a sus 82 años mantiene la energía de aquellos que son comúnmente conocidos como "un culo inquieto".

Y es que esta vecina de la parroquia gijonesa de Granda recuerda con ilusión en la voz y cierta picardía cuando se subió por primera vez a un tractor, un poco de aquella manera. "No tenía ni carnet pero para andar por los prados e ir al molín, valía", ríe María Oliva Fano.

Precisamente, ese molino con historia era uno de sus grandes tesoros y no duda en mostrarlo con cierta pena, ahora inmortalizado en un cuadro que cuelga de las paredes de su casa. "Yo nací en el molín de la cuesta de piedra, igual que mi madre, así que decidimos seguir con ello pero al marchar desapareció. Se echó a perder porque nos cortaron el agua para que pasara la autovía minera", lamentan Samuel Arce y María Oliva Fano.

Y es que Granda ha cambiado mucho desde que ambos vecinos eran solo unos niños. De 5 molinos que había en la parroquia ya no queda ninguno en activo y de la vida tranquila en la que todos los vecinos se conocían a las cada vez más presentes casa nuevas de residentes que llegan de la ciudad buscando la paz del pueblo.

La parroquia de Granda Nombre: María Oliva Fano Edad: 82 años Profesión: Ganadera jubilada El mejor lugar de la parroquia: la iglesia de Santo Tomás Lo mejor de vivir en la zona rural: "No te aburres nunca" En una frase: "En Granda se vive mejor que encerrado en un piso"

"Es normal que la gente quiera venir aquí a vivir. Estamos al lado de Gijón tenemos, el bus cerca, te entretienes en la huerta... es muy diferente a estar encerrado en un piso entre cuatro paredes", recalca Fano.

Muestra de las bondades que el pueblo tiene como un lugar para vivir fue la pandemia y su consecuente confinamiento. Esas memorias de la famosa Covid, Samuel y María Oliva las recuerdan paseando por su huerta. "Granda es un sitio muy guapo, con la iglesia de Santo Tomás, la carbayeda y el parque fluvial por el que vamos a caminar todos los días", cuenta la vecina, quien echa en falta las caserías y los prados más cuidados. "Ahora están todos llenos de matos y convendría cuidarlos más".

A pesar de los cambios que ha experimentado la parroquia y la vida de Samuel Arce y María Oliva Fano, hay algo que aún mantienen y es su relación Caja Gijón La Rural. "Estamos muy contentos con el servicio que nos da desde hace tantos años. Ahora que abrieron una oficina en Vega vamos siempre allí porque nos lo solucionan todo", cuenta María Oliva Fano.