El Principado, sobre la demora en el arranque de la obra de la Residencia Mixta de Gijón: "Son procesos y plazos que hay que respetar"

"Sé que esto se viene repitiendo en el tiempo pero son procesos y plazos que hay que respetar". Así se refirió este lunes Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, a la demora en el arranque de las obras de la Residencia Mixta de Gijón. El Principado está a la espera de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) firme el modificado del proyecto. "Tienen que mostrar su conformidad; no me atrevo a decir fechas en lo que no depende de mí", manifestó del Arco.

La Consejería ya ha finalizado la fase de redacción del modificado para la obra de la Mixta. Los cambios tuvieron que llevarse a cabo por el modelo de ventanas, que fue la causa de un nuevo retraso en un proyecto que se formalizó en mayo de 2025 y cuya finalidad es rehabilitar y mejorar la envolvente técnica del mayor geriátrico público de Asturias para corregir daños, filtraciones y humedades. Las tareas, una vez comiencen, se prevé que se extiendan durante dos años.

Los trabajos afectarán a las fachadas y cubiertas del equipamiento, lo cual implica intervenir sobre 16.500 y 3.973,95 metros cuadrados, respectivamente. Ambos apartados de este edificio de diez plantas ubicado entre las calles San Nicolás y Bélgica tienen un alto nivel de deterioro. Por dicha situación, desde hace meses hay redes de protección, así como andamios a la espera de poder dar inicio a una obra sobre la que empezó a debatirse hace cinco años y cuyos plazos se han prolongado por diferentes dificultades.