La reforma de la plaza de la República, en Gijón, arrancará en junio con la impermeabilización y estará lista en enero de 2028: "Será habitable, verde y accesible"

Luz verde a la reforma de la plaza de la República. El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, confirmó este lunes a los vecinos de El Coto que las obras arrancarán el próximo mes de junio con la impermeabilización de la estructura. Esos trabajos, de los que se encarga Mercasa, se prevé que estén listos en mayo de 2027 para que el Ayuntamiento pueda dar comienzo a la remodelación integral de la superficie ese mismo mes a unos trabajos valorados en 2,5 millones de euros y que entregarán en enero de 2028. "Pasará de ser una plaza fría y árida a ser habitable, verde y accesible", remarcó Villoria en una reunión en el CMI El Coto a la que acudieron más de un centenar de residentes del barrio a los que les convenció el plan.

Infografía de la futura plaza de la República, desde la calle General Suárez Valdés. / LNE

La reforma de la plaza de la República es una reivindicación en la que los vecinos de El Coto llevan haciendo hincapié desde 2019. Ahora, finalmente, ya cuentan con un plan que dará comienzo en apenas unas semanas. Ese proyecto, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, incluye que la plaza contará con zonas de juegos infantiles sectorizados para adaptarlos a distintos grupos de edad -de 0 a 3, 3 a 6 y 6 a 12 años-, una pista polideportiva de 20 metros de largo y 12 de ancho. Asimismo, habrá unas pérgolas que generarán más de 250 metros cuadrados con sombra y distintas zonas verdes con vegetación arbustiva.

Para poder llevar a cabo todas esas actuaciones, el Ayuntamiento necesitaba que previamente Mercasa, responsable del centro comercial del espacio, realizara la impermeabilización de la plaza, una obra valorada en más de un millón de euros. Esa división de las tareas se había acordado en un convenio de colaboración entre las partes que se firmó en julio del año pasado. Sin embargo, a finales de febrero se confirmó que la licitación del contrato para impermeabilizar la plaza había quedado desierto, por lo que la firma dio comienzo a un negociado sin publicidad. En la reunión de este lunes, Gilberto Villoria explicó que la adjudicación de esos trabajos es "inminente" y que la fecha de inicio de las labores será en junio.

Una partida presupuestaria de 2 millones para 2027

La obra que le corresponde a Mercasa, según el cronograma acordado con el Ayuntamiento, llegará a su fin en mayo de 2027. Será entonces cuando empiece la remodelación integral de la plaza de la República, ya que el Ayuntamiento cerrará anteriormente la redacción del proyecto -en octubre de 2026- y la licitación de los trabajos, que deberán tener cerrada en abril de 2027.

Otra vista de la futura plaza de la República, con la zona de juegos de 6 a 12 años en primer término y la de 3 a 6 en el centro. / LNE

Gilberto Villoria incidió en la reunión con los vecinos que ya hay una partida presupuestaria para este año de 100.000 euros y que para 2027 destinarán otra de dos millones para esta obra. Los 400.000 euros que faltarán para alcanzar los 2,5 millones se completarán con una tercera partida presupuestaria para 2028.

Para lograr que la plaza de la República sea accesible, el proyecto marca que el acceso a esta estructura de 5.000 metros cuadrados desde la calle General Suárez Valdés será a través de una rampa que sustituirá a las escaleras que hay actualmente. Partiendo desde esa entrada hacia la derecha, el módulo de comunicaciones de Mercasa se tapará con un revestimiento vertical. A continuación estará la zona de juegos infantiles de 0 a 3 años con pérgolas y, en el centro, habrá una zona verde en el centro con vegetación y bancos de acero galvanizado. En el otro lateral de la plaza, el más cercano a la piscina, estarán las zonas de juegos de 3 a 6 y de 6 a 12 años, ambas con pérgolas, así como una pista polideportiva de 20x12, similar a la del paseo de Begoña. También habrá una zona de cafetería que contará con sombra.

Por último, para cumplir con otra de las peticiones de la Asociación de Vecinos de El Coto, frente a la entrada del centro municipal habrá un espacio de 25 metros de largo por 10 de ancho que estará reservado para las carpas de las fiestas del barrio. El suelo de la plaza de la República tendrá baldosas de hormigón y los cerramientos de la pista polideportiva y del módulo de comunicaciones serán de una mezcla de PVC y fibras vegetales para conseguir que no sean opacos. Sumando las distintas "islas", en las que habrá bancos adosados, la plaza superará los 1.000 metros cuadrados de zonas verdes, ocupando un 21% del espacio. Las zonas de juego y la pista polideportiva, por su parte, se llevarán 1.080 metros cuadrados.

La directora general de Infraestructuras, María López Castro, subrayó que la plaza contará con buena iluminación y que esperan incluir un baño público en la propia plaza o en el callejón que da acceso a la estructura. "Buscamos que no haya zonas oscuras y que sean espacios agradables en los que apetezca estar", aseveró.

El proyecto presentado por Gilberto Villoria y María López Castro gustó a los vecinos de El Coto. "Llevamos desde 2019 insistiendo y todos estábamos muy implicados. La idea recoge todo lo que pedíamos y ahora toca seguir adelante", afirmó el presidente de la entidad, Christian Guisado, que agradeció que "la conexión con la Concejalía de Infraestructuras ha sido muy directa en todo momento".