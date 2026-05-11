Remodelación para la plaza junto a la asociación vecinal de Pumarín: ganará en zonas verdes y estanciales y se plantará nuevo arbolado

Remodelación a la vista para la plaza ubicada junto a la asociación vecinal Severo Ochoa de Pumarín, en la avenida de Gaspar García Laviana. El Ayuntamiento ha sacado a licitación unas obras que abogan por la renaturalización del lugar. Se aumentará la zona y se crearán zonas estanciales con bancos y sillas. También se plantará nuevo arbolado y arbustos para generar "un entorno más agradable y acogedor a los usuarios". El objetivo es aportar biodiversidad al parque y "beneficios ecosistémicos al entorno".

El presupuesto de los trabajos, que durarán dos meses, es de 26.974,51 euros. Hasta el 18 de mayo tienen de plazo las empresas interesadas para presentar su oferta. Actualmente la plaza está formada por una jardinera circular central y dos alcorques, con los bancos situados en los extremos y separados unos de otros, "no favoreciendo la socialización de los usuarios". Entre las tareas previstas están la demolición del adoquín y la delimitación con bordillo de las zonas de encuentro. Se colocarán cuatro bancos y seis sillas y se implantará pradera en las nuevas zonas verdes.

Asimismo, se mantendrá la jardinera central con el muro con banco y se talará el árbol incluido en ella, sustituyéndolo por otro más adecuado. Se realizará la zanja necesaria y la instalación para reubicar la fuente. Y las papeleras se colocarán en función de la nueva realidad geométrica. Se considera imprescindible para el correcto desarrollo de la obra el acceder con la maquinaria y materiales necesarios a través de la acera de la avenida de Gaspar García Laviana.