Salud acumula ya casi medio año de retraso en el plan del centro de Perchera: los vecinos urgen "plazos firmes"

A mediados de marzo de 2025, representantes de la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, y de la del Polígono, se desplazaron a Oviedo para reunirse con la Consejera de Salud, Concepción Saavedra. La sensación de los miembros de las entidades fue positiva a raíz de ese encuentro, en el que se les aseguró que el plan funcional del centro de salud de Perchera para trasladar su actividad al Centro de Especialidades Avelino González de Pumarín no se vería afectado por la paralización de las obras de Cabueñes y sería presentado antes de que finalizara el 2025. Sin embargo, los vecinos no han vuelto a tener "ninguna novedad" de ese proyecto desde entonces, cinco meses después de aquel anuncio. "Necesitamos saber algo más. Las listas de espera se van incrementando", subrayan los líderes vecinales de Nuevo Gijón y El Polígono, Susi Martínez y Manuel Cañete.

Los residentes de estos barrios comenzaron 2025 reclamando mejoras en el centro de salud de Perchera. Pusieron, sobre todo, el foco en la importancia de reducir la lista de espera. En este centro de Atención Primaria, más allá de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, también está adscrito el barrio de El Polígono. Por ello, la carga que asume cada médico es alta y conlleva una importante presión asistencial. Ante esa situación, desde las entidades vecinales de estos barrios acumulan años solicitando un proyecto que no termina de llegar y sobre el que Salud guarda silencio.

Concepción Saavedra y el gerente del Sespa, Aqulino Alonso, indicaron en la reunión de marzo que el plan para trasladar el centro de salud de Perchera no sufriría retrasos por la paralización de la ampliación de Cabueñes. En cuanto a los plazos, apuntaron que antes de terminar el año pasado estaría listo el plan funcional para trasladar el centro de salud al Avelino González de Pumarín. Este equipamiento tendrá siete consultas de salud mental en la primera planta y el hospital de día infanto-juvenil de salud mental en la segunda.

Una reunión pendiente

Ese era el plan pero, por el momento, ni los vecinos de Nuevo Gijón, ni tampoco los de El Polígono han vuelto a saber ni un solo dato sobre ese proyecto, cinco meses después de la promesa de Salud de tenerlo todo listo a finales de año. "No sabemos nada más", señala Susi Martínez, que agrega que "el centro de salud se queda pequeño y el barrio cada vez va creciendo más". En esa misma línea va Manuel Cañete, líder de los vecinos de El Polígono y presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). "No tenemos ninguna novedad. Se nos dijo que no estaría supeditado este plan a la obra de Cabueñes, pero creemos que sí está siendo así", apunta.

Cañete agradece el aumento de personal y mejoras en la comunicación y la redistribución del centro de Perchera, pero remarca que "los espacios de este centro de salud no son modernos y sigue siendo deficitario en algunos temas". "Los tiempos de espera suben en áreas como la rehabilitación", añade. Cañete desvela que la FAV tenía también para finales de 2025 una reunión con la consejería de Salud para hablar de la ampliación de Cabueñes y otros asuntos. "Esa reunión se pospuso para el primer trimestre y aún no la tuvimos", critica.

La obra de la Residencia Mixta continúa sin plazos

Otro equipamiento de la ciudad que acumula retrasos es la Residencia Mixta, dependiente en este caso de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, liderada por Marta del Arco. Pese a que desde hace un mes ya estaba culminada la fase de redacción de un modificado por el modelo de ventanas para iniciar esos trabajos, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han asegurado que "todavía no se puede confirmar la fecha de inicio". Los plazos de esta obra, sobre la que se empezó a debatir hace cinco años, se han prolongado por diferentes dificultades en distintas ocasiones.