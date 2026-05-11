La salud mental, el fútbol o la geopolítica, protagonistas en la décima edición de la Feria del Libro de Gixón

Poco a poco, la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) va desvelando más novedades de la que será su décima edición que se celebra del 17 al 21 de junio. Además de los 98 expositores, 92 casetas, 29 librerías gijonesas y 69 editoriales, ya anunciados, se suma una programación que recogerá seis grandes hilos temáticos y contará con la presencia de varios escritores de renombre en el panorama nacional, además de la clásica Zona Joven y del programa de Felixina para los más pequeños.

Bajo el lema de “No (te) pierdas el norte”, la Feria del Libro abordará varias temas que van desde el fútbol, hasta la geopolítica o la salud mental. En colaboración con la revista "Líbero", "El fútbol que nos une" relatará la perspectiva de este deporte como fenómeno sociocultural a través de cinco mesas redondas y varias presentaciones de libros. Buscando los puntos en común "más allá de rivalidades y fanatismos" también habrá un encuentro literario entre representantes del Sporting y del Oviedo.

Como uno de los asuntos centrales en la actualidad, la salud mental será otra de las materias que, en este caso, se contará con la participación de diversas entidades que trabajan en ámbito social para la reinserción y ayuda a las personas afectadas por enfermedades "que no duelen y tienden a silenciarse", explican desde la organización. El tercer gran asunto social serán las "narrativas de colapso", en donde el trabajo, la pareja y la familia toman relevancia y se ponen a debate en un momento actual en el que "vivimos al límite" y a un ritmo frenético que acaba afectando a las relaciones afectivas.

En la FeLiX volverán a apostar por la narrativa breve, con encuentros entre los autores más destacados del género, se dará un espacio para los sellos Minotauro y Planeta Cómic, referentes de la fantasía y se pondrá una mirada en la geopolítica con "Marruecos, el vecino incómodo" y "Antártida, el otro mundo", atendiendo estas realidades desde el reportaje periodístico.

Los autores ya confirmados y los espacios jóvenes

Buscando dar promoción a los nuevos autores y atraer a público con grandes escritores nacionales, la FéLiX ha confirmado la presencia de David Toscana (Premio Alfaguara 2026 con El ejército ciego), Juan Manuel Gil (Majareta, 2025), Remedios Zafra (Premio Nacional de Ensayo 2025 por El Informe), Marcos Giralt Torrente (Premio Francisco Umbral de Narrativa 2025 y Premio de la Crítica 2026, con Los ilusionistas, 2025) o Sara Barquinero (La chica más lista que conozco, 2026).

El público adolescente e infantil contará con los dos espacios clásicos. Por un lado, la Zona Joven, ubicada la Escuela de Comercio, tendrá hasta 24 actividades entre mesas redondas, talleres con temáticas en asturiano y castellano y relacionadas con la mujer en la narrativa joven, la traducción o la diversidad genérica en la ficción juvenil actual. Por otro lado, la programación de Felixina, para los más pequeños, albergará en la carpa Alborá hasta 10 eventos como cuentajuegos, talleres o presentaciones interactivas.