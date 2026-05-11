Vox busca forzar al gobierno de Moriyón a comprometer ante el Pleno su defensa del monumento del Simancas

A la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, no le basta que el gobierno de Carmen Moriyón haya anunciado su rechazo a la retirada del monumento del Simancas. Quiere que ese anuncio quede comprometido negro sobre blanco en las actas plenarias y por eso vía, pregunta, lleva el asunto al Pleno de este miércoles. "Queremos que esa postura quede reflejada en el diario de sesiones del Pleno, no solo en declaraciones a los medios", indicó Rouco que también pide del gobierno de Foro y PP la "correcta fundamentación jurídica" que de soporte a su decisión.

El gobierno local mantiene que a protección que el monumento al Simancas tiene en el Catálogo Urbanístico impide la retirada que le exige la consejería de Derechos Ciudadanos a la Compañía de Jesús, en su condición de propietaria del colegio de La Inmaculada en una de cuyas fachadas está la obra. El Ayuntamiento, en base al Catálogo, ya anunció que no dará ninguna licencia de actuación en el conjunto escultórico. Desde la consejería de Ovidio Zapico (IU) se rechaza que el Catálogo dé al Simancas la suficiente protección como para impedir la aplicación de la ley de Memoria Democrática, y su retirada como elemento de exaltación del franquismo.

Sara Álvarez Rouco, en la Casa Consistorial. / EP

Desde Vox se mantiene una campaña de recogida de firmas a favor del mantenimiento de la escultura. "Va bien, llevamos más de mil", explicó Rouco, que no descarta ampliar esta campaña con otro tipo de acciones.

Un proyecto de tráfico de Foro en el Muro sin el edil forista de Tráfico

También le pide Rouco explicaciones al gobierno local por la exclusión del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, de las presentación públicas del estudio sobre el soterramiento del Muro, que han recaido en los ediles de Urbanismo y Obras Públicas, también de Foro. De hecho, Barcia está utilizando sus redes sociales para hacer pública su posición sobre el asunto y sus dudas sobre el proyecto.

"Sin saber que opina el concejal de Tráfico, la información que se da a los vecinos es incompleta. Si el soterramiento va de tráfico y movilidad, parece lógico que una de las voces autorizadas sea precisamente la del concejal responsable del área”, explica Rouco. Para Vox la mejor opción para el Muro es la plataforma única ya que el soterramiento conlleva riesgos técnicos y un coste económico muy importante.

De la política de vivienda a la "vergüenza" de El Molinón

En el listado de preguntas de Vox al gobierno también se incluye la petición de "la hoja de ruta en materia de vivienda" ante el fracaso de las últimas acciones y la necesidad de una reforma integral de El Molinón. Para Rouco el estadio es "la auténtica vergüenza de Gijón. Llueve dentro de las tribunas, hay basura, butacas deterioradas, baños que no funcionan y zonas donde la gente se cae cuando llueve. Es inadmisible que se siga discutiendo sobre competencias mientras el estadio continúa deteriorándose”, ha denunciado la edil.