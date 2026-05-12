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La Cámara de Comercio de Gijón avanza en la formación de su nueva junta directiva con 37 nuevos vocales

El 2 de junio se convocará el pleno constituyente para formar la junta directiva para los próximos cuatro años

Félix Baragaño.

Félix Baragaño. / Ángel González

Carlos Tamargo

La Cámara de Comercio de Gijón ha cerrado este martes el plazo para presentar candidatura para los nuevos 37 vocales que elige cada grupo económico de la entidad. Como está previsto, se ha presentado un candidato por puesto, por lo que no ha sido necesario realizar elecciones. De esta forma, se ha llevado a cabo el primer paso, con dos tercios del total del pleno ya establecidos, para la formación de la nueva junta.

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El próximo miércoles 20 de mayo, la junta electoral proclamará a estos candidatos como electos. Posteriormente, se incorporarán seis vocales por parte de FADE y doce más entre las compañías que realizaron una mayor aportación económica voluntaria en el mandato anterior.

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Con las vocalías ya establecidas, el 2 de junio será la convocatoria del pleno constituyente, presidido por el consejero de Empresas, Borja Sánchez, donde los 55 representantes elegirán al nuevo comité ejecutivo y presidente para los próximos cuatro años. Todo apunta a que volverá a ser elegido Félix Baragaño, actual máximo dirigente de la Cámara de Comercio de Gijón.

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