La charanga gijonesa "Los Restallones" celebró sus 25 años de Carnaval por todo lo alto: "La exposición fue un gran éxito"

La charanga gijonesa "Los Restallones" celebró de jueves a domingo sus 25 años de participación en el Antroxu por todo lo alto. La exposición que impulsaron en la sede vecinal del barrio de Santa Bárbara, el barrio en el que cada año preparan todos los detalles del Carnaval, resultó "un gran éxito" y gozó de "mucha afluencia de público", señaló el presidente de la agrupación, Francisco José Rodríguez.

Desde la charanga agradecen la visita de numerosos vecinos del barrio, así como de integrantes de otras agrupaciones carnavaleras de la ciudad.