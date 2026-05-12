Choque en el consejo de Administración de Divertia por el verano gijonés: "La oposición politiza el consejo"

El Consejo de Administración de Divertia aprobó ayer todos los puntos del orden del día. Es decir, salieron adelante la programación de los conciertos de la Semana Grande, la programación del segundo semestre del Teatro Jovellanos, la renovación de los apoyos municipales a festivales como Metrópoli o los conciertos del parque, y los pliegos para elegir a la empresa que gestionará el Paseo Gastro. Si bien no se trató de un encuentro sencillo para el presidente de la empresa, Oliver Suárez, que cargó contra el PSOE, Vox, Izquierda Unida y Podemos, es decir, contra la oposición municipal, por votar en contra de los diferentes puntos. Los acusó de «politizar» el Consejo de Administración.

En lo que hubo más o menos consenso fue en la programación del Jovellanos, que salió adelante con el voto en contra de Vox. Suárez elogió el trabajo del equipo de programación. La programación de los conciertos del verano también recibió luz verde, pero con las negativas de la oposición. El PSOE se mostró contrario «al modelo de festejos» por estar dirigido a un «turismo masivo», mientras que Izquierda Unida también criticó la planificación, como hizo Podemos. «Divertia se ha convertido en una herramienta para la privatización de los festejos de Xixón», clamó Olaya Suárez, la portavoz de la formación morada.

De la renovación de los apoyos a Metrópoli y los conciertos del parque Hermanos Castro, el presidente de Divertia dejó un recado a la oposición. «Han votado en contra de que los gijoneses disfruten de Metrópoli y parece ser que no les parece interesante que giren en Gijón artistas como Dani Martín o Alejandro Sanz». En ese sentido, Izquierda Unida fundamentó su no porque, según defendió el concejal Alejandro Farpón, «bajo este paraguas se incluye la financiación de tres de los cinco eventos programados para el Gijón Life en los que está involucrado el polémico fondo israelí KKR», lamentó el edil, quien criticó la ausencia de asturiano en la programación.

Respecto al Paseo Gastro, más críticas. El concejal socialista Rodrigo Sánchez cargó contra el mismo porque «dejan a las empresas decidir sobre suelo público». Farpón cargó contra el proyecto porque cuesta «50.000 euros y no aporta nada diferencial». «No es más que colocar terrazas de hostelería en suelo público, perjudicando a los negocios que están ahí todo el año», afeó, por su parte, Olaya Suárez.