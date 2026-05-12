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Las claves del nuevo mercadillo de Navidad: 40 días y 70 puestos con oferta hostelera y artesana alrededor de Begoña

El Ayuntamiento compromete medio millón de euros para las dos primeras edicios

Tres entradas con arcos luminosos, una decoración cuidada, dos pérgolas y un plan que arranca el 27 de noviembre

Un grupo delante de uno de los puestos del pasado mercadillo de Navidad.

Un grupo delante de uno de los puestos del pasado mercadillo de Navidad. / Marcos León

R. Valle

Setenta casetas –tres de ellas de uso hostelero con cocina incorporada–, dos pérgolas, un belén y una cuidada iluminación darán forma al nuevo mercado navideño que se estrenará el próximo 27 de noviembre para prologarse durante 40 días en el espacio comprendido entre el paseo de Begoña, la calle Covadonga, la plaza de los Campinos, la calle San Bernardo y la avenida de la Costa. El nuevo mercadillo, que sustituye al Menax de los últimos años, es una iniciativa de la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, que lidera el popular Abel Junquera.

El contrato acaba de salir a licitación con un presupuesto base de 485.078,60 euros para sus dos primeras ediciones y la posibilidad de hacer dos prórrogas de un año cada uno. El contrato se organiza en dos lotes: el grueso del dinero se va al alquiler de las casetas y la decoración navideña y hay una partida menor para la vigilancia nocturna del espacio.

Hostelería hasta las once de la noche, viernes y sábados

La primera edición, la de esta Navidad, se prolongará del 27 de noviembre al 5 de enero. El horario para los puestos de venta y realización de actividades complementarias será de lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 21 horas mientras que la zona gastronómica será de domingo a jueves de 12,30 a 16 y de 18 a 22 horas y los viernes y sábados de 12,30 a 16 horas y de 18 a 23 horas. Serán 70 casetas de madera y estilo rústico, y cuatro tipologías, a repartir por toda la zona. La oferta hostelera con tres puestos y una pérgola se ubicará en la parte del paseo de Begoña más próxima a la calle Covadonga y la plaza de Los Campinos. Otra pérgola dará apoyo a la zona de artesanía, colindante con la avenida de la Costa.

Iluminación sobre el belén de los Campinos

En los Campinos estará el belén que coloca el Ayuntamiento pero el contratista del mercado deberá asumir el servicio de electricidad para el belén y la instalación de, como mínimo, tres proyectores que lo iluminen. Igual que tres serán las portadas decorativas iluminadas que se colocarán en la calle Covadonga, a la altura del Jovellanos , y en las confluencias de la avenida de la Costa con el paseo de Begoña y la calle San Bernardo.

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También será obligatorio fijar decoración navideña en el arbolado del paseo de Begoña, la calle Covadonga, la plaza de los Caminos y la zona comprendida entre San Bernardo y la avenida de la Costa. “Con este nuevo contrato pretendemos dar un salto de calidad en la oferta navideña de Gijón, superando el modelo anterior y avanzando hacia un mercado más cuidado, con mayor atractivo y capacidad para generar actividad económica”, remató Abel Junquera.

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