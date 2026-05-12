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Los Conciertos del Marqués regresan a Gijón: cinco días de excelencia musical de la mano de Radio Kras

La nueva edición arranca este miércoles con una colaboración especial de jazz en la Colegiata de San Juan Bautista y se extenderá hasta el domingo con entrada mediante "taquilla inversa"

Un instante de los conciertos de Radio Kras en la Colegiata en el año 2024.

Un instante de los conciertos de Radio Kras en la Colegiata en el año 2024. / Lne

Oriol López

Uno de los eventos musicales radiofónicos más arraigados en la ciudad desde hace casi una década lanza una nueva edición. Los Conciertos del Marqués, organizados por el programa “Kras Klásika” de Radio Kras, vuelven a situar a Gijón en el epicentro de la música culta desde este miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo. Esta cita, que desde 2017 se ha consolidado como un referente para los intérpretes de música clásica en Asturias, ofrecerá un total de cinco recitales en la emblemática Colegiata de San Juan Bautista con el objetivo de acercar la actividad de la radio libre a toda la ciudadanía.

La presente edición, dirigida por Enrique Valcárce, presenta como principal novedad una alianza entre géneros. El programa “Escuchando Jazz” de la misma emisora se suma al festival aportando un cuarteto de artistas que será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la programación mañana a las 20.00 horas.

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Tras la apertura dedicada al jazz el día 13 a las 20.00 horas, el calendario musical continuará el jueves 14 con la actuación del "Ensemble 4.70" (20.00 horas), seguido por un recital de piano el viernes 15 (20.00 horas). El plato fuerte del fin de semana llegará el sábado 16 a las 20.00 horas con la intervención de la Orquesta de La Fundación Filarmónica de Oviedo, para clausurar el ciclo el domingo 17 con una sesión matinal a las 13.00 horas, nuevamente a cargo del "Ensemble 4.70".

En cuanto al acceso, la organización mantiene su apuesta por el formato de "taquilla inversa", un sistema que permite al espectador valorar económicamente el espectáculo tras su finalización. No obstante, para asistir es necesario retirar previamente las invitaciones en el bar 4.70 (situado frente al Palacio de Revillagigedo) o el mismo día de cada concierto en la propia Colegiata de San Juan Bautista hasta completar el aforo.

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Con esta nueva entrega, Radio Kras reafirma su compromiso con la difusión cultural gratuita y de calidad, permitiendo que grandes intérpretes del panorama asturiano compartan su talento en un marco histórico incomparable.

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