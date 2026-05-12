Más dinero y más figuras singulares para la iluminación navideña de Gijón

De 750.000 a un millón de euros por campaña se elevará el gasto municipal en iluminación navideña a partir de un nuevo contrato al que acaba de dar luz verde la Junta de Gobierno. El contrato para el diseño y suministro en régimen de alquiler, y con mantenimiento e instalación, del alumbrado ornamental navideño se plantea por dos años con la posibilidad de prorrogarse otros dos años más.

"Hay un aumento importante del dinero, se van a incrementar el número de elementos e introducir en la licitación el concepto nuevo de escenarios, que serán propuestas específicas para ámbitos concretos. Se buscará que tengan calidad estética tanto en horario nocutrno como en horario diurno cuando estén apagados", explicó el portavoz de la Junta de Gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador.

El contrato también fija que debe haber 40 unidades de motivos singulares y que el 30% de ellos deben ser transitables o interactivos. La intención municipal es que la ampliación de elementos apoye "nuestro empeño de que la iluminación navideña llegue a todos los barrios y también a las parroquias", recordó el forista. El reparto territorial tanto de los arcos de luz como de las figuras singulares se concretará en cada Navidad.

Reordenación de la movilidad en el campus

La Junta de Gobierno también dio luz verde a un convenio con la Universidad de Oviedo que supone que la calle Blasco Garay, en el campus, pase a ser de titularidad municipal a cambio de una inversión en el ámbito de 300.000 euros en materia de movilidad. Y al proyecto de urbanización, con un coste de 1,6 millones, que se vincula a un proyecto de construcción 106 viviendas entre el camino de los Caleros y la carretera del Obispo que tiene enmarcha cosntrucciones San Bernardo.

Otros acuerdos fueron al reserva de 3 millones de euros para ayudas en el ámbito escolar, de 35.600 euros para la Federación de Asociaciones Vecinales y la rectificación de un error en el pliego de condiciones de la obra del Albergue Covadonga.