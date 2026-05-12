LA Escuela de Comercio se llena para conocer los viajes de Óscar Losa a Tayikistán y Kirguistán

La Escuela de Comercio acogió la presentación de la proyección "Tayikistán y Kirguistán. La tierra de los caballos celestiales", en base a fotografías tomadas por Óscar Losa Vega. Esta cita estaba enmarcada en el ciclo de proyecciones audiovisuales "Imágenes de un viaje", del Ateneo Obrero, y de nuevo el poder de convocatoria fue grande, llenándose la sala de proyección y con asistentes que tuvieron que quedar sin plaza.