LA Escuela de Comercio se llena para conocer los viajes de Óscar Losa a Tayikistán y Kirguistán
La actividad estaba programada por el Ateneo Obrero dentro del ciclo "Imágenes de un viaje"
N. M.
Gijón
La Escuela de Comercio acogió la presentación de la proyección "Tayikistán y Kirguistán. La tierra de los caballos celestiales", en base a fotografías tomadas por Óscar Losa Vega. Esta cita estaba enmarcada en el ciclo de proyecciones audiovisuales "Imágenes de un viaje", del Ateneo Obrero, y de nuevo el poder de convocatoria fue grande, llenándose la sala de proyección y con asistentes que tuvieron que quedar sin plaza.
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