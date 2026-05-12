La "experiencia única" de los Alcuentros de Músiques Asturianes en una edición de unión entre artistas

"Encuentro, reconocimiento y oportunidad para ofertar experiencias únicas y diferentes". Así definió Montserrat López Moro la nueva edición de los Alcuentros de Músiques Asturianes que se celebrará del 21 de mayo al 12 de junio en el patio del Antiguo Instituto. En su decimocuarta edición, el hilo conductor de las galas se centrará en las interacciones musicales entre artistas "pese a las diferencias geográficas, generacionales o estilísticas".

Mediante conciertos en formato pequeño, habrá cuatro actuaciones principales, una gala de presentación del anuario de la música asturiana y otra jornada dedicada a la danza. Los actos comenzarán el 21 de mayo, a las 19.30 horas, con la presentación del anuario de la música asturiana 2025 que correrá a cargo de los editores Xune Elipe y Xicu Ariza que realizarán una audición del disco que acompaña al anuario y conversarán sobre la diversidad estilística y sonora de la música en Asturias.

Autores y organizadores de los Alcuentros de Músiques Asturianes. / LNE

El jueves 28 de mayo, a las 19.30 horas, "Buir" abrirá la ronda de conciertos. La agrupación formada por Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio regresa a los orígenes de la música regional para traerla a la actualidad. El martes 2 de junio, a las 19.30 horas, será turno para Mapi Quintana y Marcos Baggiani, la cantante mierense y el baterista de Buenos Aires construirán un diálogo improvisado a base de poemas y cantares asturianos.

El jueves 4 de junio, a las 19.30 horas, el escenario será para Ún de Grao y Rodrigo Martínez que dialogarán sobre las tablas mediante la tradición musical y la sensibilidad contemporánea. Un recital "íntimo, vibrante y catártico". El último concierto será el martes 9 de junio a las 19.30 horas, con Alicia Villanueva y Carlos Velasco, campeones del Premiu d' asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga". Folklóricos tradicionales, a través de su música buscan darle un nuevo aire a la tonada a la que le añaden instrumentos como la guitarra.

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El fin de fiesta de los "Alcuentros de Músiques Asturianes" será el viernes 12 de junio, con una jornada dedicada a la danza. A las 19.00 horas, Nel Villanueva junto a la asociación de Muyeres por Grao impartirán un taller para todos los públicos. A las 20.00 horas, el propio Nel Villanueva mostrará el proyecto musical "Leirana", centrado en el repertorio de baile y pandereta, pero también acompañado por otros instrumentos como la guitarra, el acordeón o la gaita. Por último, María Trubia y Pau Santirso cerrarán a las 21.15 horas, con una propuesta que une baile, panderetas y canto y en la que será esencial la implicación del público.