Gijón gana una calle a cambio de invertir 300.000 euros en movilidad en el campus: las claves del convenio sobre Blasco Garay

El Ayuntamiento de Gijón ejecutará una serie de actuaciones en el campus universitario para mejorar la movilidad a cambio de hacerse con la calle Blasco Garay, ahora de la Universidad de Oviedo y que pasará a ser de titularidad municipal. Ese es la base del convenio a firmar por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el Rector, Ignacio Villaverde, al que desde el ámbito municipal se dará luz verde en la próxima Junta de Gobierno. Se remata así una operación que se puso en marcha administrativamente a principios de diciembre del año pasado –aunque sus antecedentes se remontan al año 2022– sobre los 4.423 metros cuadrados del vial del campus que lleva el nombre de Blasco Garay y que está valorado en 76.075,60 euros.

Aunque la mutación demanial interadministrativa del vial tiene carácter indefinido el convenio es por un año, con la posibilidad de prorrogarse otro mas, y compromete una inversión de hasta 300.000 euros de las arcas municipales. ¿Para qué? Para empezar el convenio fija que una vez asumido el vial el Ayuntamiento se encargará de la mejora de su asfaltado, incluyendo la prolongación de la acera hasta la Escuela Superior de Marina Civil. Ya hace unos meses, y con la autorización de la Universidad, se hizo una actuación urgente de mejora de la calle ante los problemas que su mal estado generaba en los autobuses de Emtusa.

El convenio también compromete una mejora de las sendas peatonales del paseo fluvial del Peñafrancia, la instalación de aparcabicis dentro de una renovación del mobiliario urbano, la implantación de un carril bici que conecte el ámbito con la red urbana existente y la ejecución de un enlace entre la biblioteca del Aulario y el Jardín Botánico. Además, y a partir de un acuerdo previo con la Universidad a través de su Vicerrectorado de Sostenibilidad y Digitalización, se diseñará un nuevo trazado de las líneas del autobús municipal que garanticen el servicio al campus universitario.

Eso son acciones a ejecutar pero en el texto del convenio se deja claro también que cuando la calle Blasco Garay deje de ser responsabilidad de la Universidad de Oviedo y pase a ser municipal, "el Ayuntamiento mantendrá la estructura actual de cara a los servicios universitarios sin que ese acto suponga un gravamen para la Universidad con la incorporación de vados en las entradas de los actuales parkings o la incorporación de plazas de aparcamiento en el interior del campus". Además, el Ayuntamiento tendrá que consensuar con la Universidad cuestiones como la velocidad o el sentido de circulación en ese vial y facilitará el uso de la calle para actividades, por ejemplo deportivas, que impulse la Universidad pública.

Tres millones para ayudas escolares

Ese convenio da forma a uno de los 17 asuntos que conforman el orden del día de la Junta de Gobierno. En ella, y salvo cambio de última hora, los ediles de Foro y PP que la conforman también darán su visto bueno al expediente para contratar las obras de reforma del edificio del Asilo Pola, donde ahora está el museo Nicanor Piñole, y una nueva convocatoria de las ayudas en el ámbito escolar.

La obra en el Piñole – no exenta de polémica cuando se planteó que iba a suponer el cierre definitivo en el museo , algo a lo que se dio marcha atrás– tiene un coste estimado de 634.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 140 días. Durante esos cuatro meses y medio los cuadros de Piñole estarán en los almacenes Pitti desde donde volverán al museo hasta que pasen a su futura y definitiva ubicación en el complejo de Tabacalera.

En cuanto a las ayudas escolares el total de la convocatoria para el curso 2026/2027 es de 3.090.000 euros. De ese total, a becas comedor, ayudas a la conciliación y becas de atención temprana se van 2,9 millones. Luego hay 75.000 euros para ayudas a material o libros de texto en educación infantil y otros 115.000 euros para ayudas a material escolar fungible al alumnado de Primaria.

Por otro lado en la Junta de Gobierno se aprobarán unos 120.000 euros en subvenciones por vulnerabilidad a vecinos de la Obra Sindical de Contrueces ahora en proceso de rehabilitación con fondos europeos, se dará luz verde al proyecto de urbanización del desarrollo residencial entre la carretera del Obispo y el camino de los Caleros y se activará la concesión anticipada de 35.600 euros a la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) para el pago de gastos corrientes y de funcionamiento de la entidad.