Gijón refuerza su apuesta por el deporte al aire libre con más de 6.000 plazas y la llegada del Oceanman

La Concejalía de Deportes presentó esta mañana las Vacaciones Deportivas 2026, una campaña que contará con más de 6.000 plazas, alrededor de 60 actividades y un presupuesto aproximado de 375.000 euros.

Más de 6.000 plazas para practicar deporte en verano

La programación, que comenzará principalmente a partir del 1 de julio y se extenderá hasta mediados de septiembre, combinará actividades de pago y gratuitas dirigidas a niños, jóvenes, familias y personas mayores, con un objetivo claro: sacar el deporte de los pabellones y trasladarlo a la playa, al mar y a los espacios naturales de la ciudad.

“Buscamos actividades al aire libre, náuticas o acuáticas como puede ser la vela, surf, buceo… buscamos ese entorno diferente a lo que es el resto del año”, señaló Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón.

Inscripciones desde el 19 de mayo

Las inscripciones para las Vacaciones Deportivas comenzarán el próximo 19 de mayo a través de la web municipal. Los horarios, consultas e inscripciones podrán realizarse también a través de la página web del Patronato

El programa volverá a incluir bonificaciones económicas en función de la renta familiar, con descuentos que podrán alcanzar el 95%.

Según explicó Pañeda, el objetivo es mantener el elevado nivel de participación de años anteriores, cuando algunas actividades llegaron a completar todas sus plazas y la ocupación media rondó el 85%.

Oceanman: el gran evento internacional del verano

La principal novedad de las Vacaciones Deportivas 2026 será la llegada a Gijón del Oceanman, uno de los circuitos internacionales más importantes de natación en aguas abiertas.

El evento se celebrará a principios de septiembre y contará con pruebas de 2, 5 y 10 kilómetros, siendo esta última la distancia reina del campeonato.

“Es la primera vez que va a venir a Gijón”, destacó Pañeda, que explicó que la prueba forma parte de un circuito internacional presente en 25 países y que únicamente tendrá dos sedes en España este año: Ibiza y Gijón.

El Ayuntamiento llevaba tiempo trabajando para conseguir que la competición recalase en la ciudad y considera que puede convertirse en un importante atractivo turístico fuera de la temporada alta. “Nos ha costado traerla, pero viendo que es una especie de turismo deportivo pensamos que es una buena oportunidad”, señaló el concejal.

La prueba ya ronda los 500 inscritos y la previsión es alcanzar los 800 participantes, cifras similares a las registradas en otras sedes internacionales del circuito.

Surf, kayak, vela y skate, entre las actividades más demandadas

La programación volverá a incluir las disciplinas que tradicionalmente tienen más éxito entre los participantes. El surf, el kayak, la vela, la equitación o el skate figuran un año más entre las actividades con mayor demanda.

A ello se sumarán las propuestas gratuitas vinculadas al Cubofit y a las playas, donde se desarrollarán sesiones abiertas de yoga, pilates, taichí, circuit training o multideporte. Muchas de estas actividades tendrán además un formato flexible y abierto, especialmente en los espacios de playa.

Nuevos campus y talleres para este verano

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra la ampliación de los campus deportivos de verano. A los ya habituales campus multideportivos y de multiaventura se sumarán dos nuevas propuestas.

La primera será un campus “4x4 de raqueta”, que incorporará distintas modalidades relacionadas con deportes de pala y raqueta, incluido el pickleball, una disciplina en pleno crecimiento y que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando tras el éxito del Pickleball Fest celebrado el pasado año.

La segunda gran incorporación será el nuevo “Campus de Mar”, centrado específicamente en actividades náuticas y acuáticas.

Además, el programa añadirá nuevos talleres como:

Buceo.

Natación con aletas.

Salvamento en playa.

Capoeira con percusión.

Skate combinado con surf.

La programación también recuperará las actividades tipo escape room y gincanas urbanas. Este verano la propuesta llevará por nombre “El enigma de Gigia” y se desarrollará por el barrio de Cimavilla.

Una programación pensada también para personas mayores

Uno de los aspectos en los que más insistió el concejal fue en el carácter abierto e intergeneracional de la programación. Pañeda recordó en varias ocasiones que la mayoría de actividades únicamente tienen límite mínimo de edad, pero no máximo. “Las actividades no están limitadas por arriba; las puede hacer cualquiera”, afirmó.

El Ayuntamiento volverá a desarrollar una programación específica para mayores de 70 años una vez finalicen los cursillos ordinarios del curso deportivo municipal.

A partir de julio habrá sesiones de gimnasia para mayores en espacios como Los Pericones, Isabel la Católica, la Playa del Arbeyal o el Cubofit de Poniente, siempre buscando entornos abiertos y vinculados a la naturaleza.

Inclusión y actividades abiertas a todas las familias

El Ayuntamiento mantendrá además el carácter inclusivo de toda la programación deportiva. Según explicó el concejal, las familias podrán coordinar previamente las necesidades específicas de los participantes a través del Patronato Deportivo Municipal.

“Todas esas actividades son siempre inclusivas y todas las familias pueden participar con sus hijos”, señaló. La intención municipal pasa por seguir ampliando el acceso al deporte durante el verano, tanto desde el punto de vista económico como de participación.

Además de cursos y campus, el verano deportivo gijonés volverá a incluir eventos populares ya consolidados como las travesías a nado, las carreras nocturnas de San Lorenzo y una nueva edición del Pickleball Fest.

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Con una oferta cada vez más amplia y abierta a todos los públicos, la programación de las Vacaciones Deportivas 2026 busca seguir acercando el deporte a la ciudadanía y llenar playas, parques y espacios urbanos de actividad durante los próximos meses de verano.