Hevia: "Estamos en unos tiempos muy injustos con la generación de gaiteros mejor preparada; ojalá vuelva a abrirse para ellos una ventana profesional"

José Ángel Hevia Velasco (1967), Hevia para el mundo de la música, tiene una cita el viernes con el Teatro Jovellanos (20.30 horas) para celebrar, con todo el que se anime -aunque ya quedan muy pocas entradas- el éxito mundial que hace 25 años tuvo su disco "Tierra de nadie". Más bien la celebración del cuarto de siglo del premio "Platinum Europe Award", que se otorga a los artistas que han vendido más de un millón de discos en un año. Hevia reconoce que aquel "pelotazo" le cambió la vida y por eso no ha querido olvidarse de ese aniversario que está dándole otras muchas alegrías por toda España.

De nuevo en Gijón celebrando "Tierra de nadie".

Sí. Este concierto tenía un poco la idea de ser el broche de la gira -no es el cierre porque aún quedan algunos conciertos por delante-, con la filosofía de abrir y cerrar ese ciclo de celebración en Gijón. La apertura fue en Poniente, en el verano del 2024, y ahora llegamos al Jovellanos y lo hacemos con una serie de invitados que para mí son un lujo.

Habrá son cubano, baile asturiano, bandas de gaitas y músicos de casa como Marisa Valle Roso, Ramón Prada, Mari Luz Cristóbal, Frankie Delgado... Mucha compañía...

Sí. El son cubano lo pone Liuba María Hevia, una de las grandes representantes de la nueva Troba cubana, pero que tiene mucho que ver con nosotros. Desde desde que nos conocemos nos llamamos "primos", aunque que sepamos nuestros Hevia no están emparentados. El abuelo de Luísa María salió de Asturias hace muchísimos años y ella le dedicó una canción que, la primera vez que la escuché, ya me hizo llorar. Nunca más la pude escuchar sin que se me salieran lágrimas porque yo también tuve una abuela que marchó a la Habana, así que tiene todo el sentido del mundo que Liuba esté con nuestra historia compartida en en este concierto. Y lo mismo pasa con todos los demás. Por ejemplo, Ramón Prada participó ya en el primer disco como compositor de uno de los temas más importantes. Frankie Delgado, un grande del folk, estará durante todo el concierto, como un músico más de la banda. Y Mariluz Cristóbal nos acompañó en los primeros años de "Tierra de nadie" por media Europa. Y hay anécdotas preciosas de Mariluz, por ejemplo, cuando actuamos en el festival de San Remo, el presentador era Luciano Pavarotti. Y cuando Mariluz acabó su actuación Pavarotti salió de donde estaba y fue a a felicitarla personalmente diciéndole "¡Grandísima, señora, bellísima, bellísimo canto". Le besó la mano y Mariluz decía que no se iba a lavar nunca más esa mano que le besó Pavarotti. Son muchos recuerdos.

También habrá baile.

Pau Santirso y María Vázquez son dos grandes exponentes del del baile tradicional asturiano actua. Es muy grande que podamos decir esto: "tradicional actual". Vienen de esa generación joven que se reúnen en eventos como la noche en danza y que están haciendo que el baile tradicional asturiano se baile a modo de discoteca, entre la juventud, como algo plenamente vigente y vivo.

¿No es de las cosas más interesantes, junto al boom de la pandereta, que le está pasando al folclore asturiano?

Lo más interesante y necesario. Porque era era una faceta de la cultura asturiana que estaba ahí un poco, no muerta, porque siempre ha habido mucha labor de grupos folclóricos y demás, pero no acababa de dar el paso adelante. Pues ahora tenemos por un lado la excelente labor de muchos grupos folclóricos y de investigación folclórica, y por otro lado está este movimiento que ni siquiera reinterpreta nada, sino que mantiene viva la la vigencia del baile de la forma más contemporánea. Ya digo, llevan el baile asturiano como si fuera una discoteca itinerante y plenamente actual. la vigencia del baile asturiano.

¿Cómo se ve 25 años después todo aquello¿ ¿como una fantástica ilusión, como como un ojalá volviera a pasar?

Yo no sé muy bien cómo lo ve el público, aunque tengo que agradecer enormemente que está llenando los teatros de la gira. Eso me hace suponer que queda un recuerdo muy bueno de aquello, aunque también veo en las butacas a mucha mucha gente joven. O sea, que por esa parte estoy contentísimo. Sobre cómo lo ve dentro Hevia, solo puedo pensar en lo que supuso para mí. Y fue literalmente un cambio de vida. Pasé de vivir de la gaita, pero en el ámbito de la docencia, de la enseñanza en las bandas y escuelas de gaitas, a vivir ya del escenario. Y desde entonces, seguimos en Gira. Fue el punto de inflexión que cambió mi vida profesional y me permitió encontrarme 25 años después viviendo de la gaita en los escenarios.

¿Algo como lo que sucedió sería inviable a día de hoy, no?

Evidentemente. Porque cambiaron los parámetros del mercado. Soy de los que cree que no se puede juzgar unos tiempos con la perspectiva de otros. El negocio discográfico dejó de existir y una venta millonaria de discos hoy es irrealizable. Es más, cuando te regalan un disco ahora dices, bien gracias, pero ¿qué hago yo con esto? Si casi preferimos ya que nos den un link. Pues eso: que cambió todo de una manera radical.

¿Hevia sale cómodo al escenario?

Cuando te asomas a un teatro, como ocurrió hace 15 días en Zaragoza, y ves todo el papel vendido, a la gente entregada y pagando de su bolsillo una cantidad que antes era impensable, no solamente me siento cómodo, sino que me que me siento un poco halagado. Y por supuesto, agradecido al al público.

Esta celebración ha incluido una reinterpretación del vídeo de "Busindre Reel". ¿Es que la gaita no envejece todo lo bien que le gustaría?

Yo creo que Busindre envejeció bien, en el sentido de que es una pieza que yo escucho 30 años (la compuse precisamente en 1996) después y me sigue gustando. Igual que me sigue gustando el resultado sonoro de aquel disco. Pero había que celebrar esos esos 25 años del "Platinum" y si bien todo aquel trabajo lo considero muy digno, el que cambió muchísimo fue el protagonista, el gaitero. Ya soy un paisano de cincuenta y muchos y no me parecía viable promocionar la nueva gira con un vídeo en el que salgo siendo un rapacín de 20 y pico.

Según el Anuario de la Música en Asturias del pasado año, hay tirón en el folk. ¿Lo siente, le gustaría?

Me gustaría enormemente. Puesto que estamos en unos tiempos muy injustos con toda una generación. Con toda esa generación que musicalmente está más preparada que aquella quinta del biberón de los años 80 y 90, los que empezamos con el traspaso de la gaita de la de la transmisión oral a la transmisión académica. Ahora la gaita se estudia en el conservatorio, los chavales están preparados y quien dice la gaita, dice el bajo o la guitarra. Entonces, que esa generación esté encontrándose con un mercado en el que con suerte pueden tocar en un bar a cambio de la cerveza, pues es injusto. Es por eso que digo que es un mercado muy injusto. Si de alguna manera vuelve a abrirse una ventana profesional para para esta generación, yo creo que nos debemos felicitar por ello.

De "revolucionario" musical a otros "revolucionarios". ¿Le gustan Rosalía y Rodrigo Cuevas?

Puedo decir que son artistas cuya presencia me congratula. Por un lado, estamos ante una materia asturiana y folclórica llevada a la primera fila, aunque sea tratada a la manera como la entiende Rodrigo Cuevas, que es una perspectiva muy distinta a la que yo trabajo. Nos tenemos que felicitar, al fin y al cabo, porque la materia tradicional asturiana sigue estando ahí, en lo alto. Y de Rosalía puedo decir que hasta este último disco yo no la seguía mucho. Pero tengo que reconocer que las ideas musicales que hay en este disco son apabullantes. Creo que acaba de hacer una obra inconmensurable. Así que felicitémonos también de que de este país salga una figura internacional consolidada como ella, que va a estar durante muchos años ahí siendo referente musical a nivel internacional. Y hasta el padre salió de Cuidellero, o sea que más encantado aún.

Viene el Papa a España. ¿Le han llamado para actuar, porque es un músico casi de cámara para los pontífices?

La curia hispana a mí de momento no me ha llamado para nada. Cuando voy al Vaticano, como fui el último mes de diciembre, voy directamente llamado por el aparato Vaticano. Ya hemos actuado ante cuatro papas. También ante León XIV, la pasada navidad.

Entre el escenario del Jovellanos y el subidón que siempre da Poniente en semana grande, ¿con qué se queda?

Hombre, Poniente te da la posibilidad de que mucha gente vaya a verte, tiene un aire popular y de respaldo de un Ayuntamiento que se valora mucho. Pero a mí los teatros me dan la posibilidad de explayarme contando anécdotas de viejos gaiteros y el público, sentado y cómodo, está más receptivido para ello. Hay un ambiente muy predispuesto a escuchar. Al final la música que yo intento hacer, es una música que hay que escuchar. Aunque está muy bien bailada en una romería, una verbena.