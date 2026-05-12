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Javier Martínez, presidente de Otea, premio "Gijonés del año": "Cuya trayectoria honra a esta ciudad y es merecedora del más alto reconocimiento"

"Refleja el perfil de un ciudadano ejemplar que entiende el liderazgo como servicio", resaltan los impulsores del galardón

Javier Martínez, presidente de Otea.

Javier Martínez, presidente de Otea.

Nico Martínez

Javier Martínez Fernández, el presidente la patronal hostelera asturiana Otea, ha sido elegido por unanimidad "Gijonés del año" de 2026. Así lo anunció este martes el jurado de este premio anual, que reivindicó que la "presencia activa" de Martínez en la vida económica, deportiva e institucional de Gijón y Asturias "refleja el perfil de un ciudadano ejemplar que entiende el liderazgo como servicio y que ha sabido devolver a su tierra, con creces, todo lo que esta le ha dado".

El jurado de la décima edición del "Gijonés del año" incide en que antes de sustituir a finales de 2025 como presidente de Otea a José Luis Álvarez Almeida, Javier Martínez había desarrollado otras labores destacadas a lo largo de su trayectoria. Como socio del grupo Gavia, Javier Martínez ha trabajado durante décadas por "el desarrollo del sector de la hostelería y la restauración en Gijón", apuntan los componentes del jurado, que puntualizan que el galardonado también trabajó previamente como vicepresidente del Real Sporting de Gijón. "Su paso por la directiva rojiblanca estuvo marcado por un profundo respeto a la historia y los valores del Sporting, así como por una gestión comprometida con el buen gobierno del club y con la defensa de sus aficionados", subrayan.

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El nombramiento de Javier Martínez como presidente de Otea constituye "uno de los motivos principales que le han llevado al jurado a otorgarle el galardón". "Al frente de la patronal hostelera Javier Martínez asume la responsabilidad de defender los intereses de miles de establecimientos y de decenas de miles de trabajadores de un sector que es pilar fundamental de la economía asturiana", resalta el jurado, que agrega que "es un hombre de Gijón, para Gijón y por Gijón, cuya trayectoria honra a esta ciudad y es merecedora del más alto reconocimiento".

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La entrega se realizará el 10 de septiembre

El premio "Gijonés del año" cuenta con un jurado amplio en el que están representados entidades empresariales, asociaciones y medios de comunicación de la ciudad, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA. El galardón lo convoca la revista "Vivir Gijón" y lo patrocinan Asturdai y Banco Sabadell. El fallo se produjo este martes por la tarde y el premio será entregado en el Club de Regatas el 10 de septiembre.

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