¿El Metrotrén excluirá a miles de usuarios del Área Sanitaria III de llegar a Cabueñes?: La reflexión de Tielve sobre el uso del ancho de vía de Renfe en el proyecto

¿Tiene lógica que la totalidad del área sanitaria III, vertebrada por las vías de ancho métrico de la antigua FEVE, vea cómo el futuro Metrotrén llega a su hospital de cabecera en Cabueñes utilizando únicamente raíles de Renfe? Esta es la pregunta que el ingeniero Juan José Tielve, exconsejero de Fomento del Principado y actual miembro del consejo de administración de Gijón al Norte, planteó este martes en la Escuela de Comercio de Gijón. Durante la conferencia "El declive de las cercanías de Asturias. Causas, consecuencias y propuestas para recuperar una red imprescindible", organizada por el Ateneo Obrero en colaboración con la asociación Astura, el antiguo alto cargo regional desgranó las supuestas incoherencias técnicas que amenazan la utilidad esta infraestructura ferroviaria. Tielve fue tajante al reclamar un cambio de rumbo inmediato: "No podemos hacer esta operación y dejar el ancho métrico a un kilómetro y pico del centro de Gijón. No tiene ningún sentido; y si lo tiene, alguien tiene que explicarlo".

Tielve habló sobre el ancho métrico en general, pero el grueso de su exposición se centró en el contexto gijonés del Metrotrén, una operación que calificó como un "fallo general de gobernanza pública" al cumplirse un cuarto de siglo desde el convenio inicial de 2002 sin resultados tangibles. Para el ingeniero, la decisión de que el ancho métrico finalice en la estación de Sanz Crespo y no prosiga por el túnel hacia el centro de la ciudad es "incompatible con una política de recuperación funcional" de las cercanías. Según sus cálculos, dejar el ancho métrico fuera del centro urbano reduce drásticamente su eficacia como transporte público competitivo, obligando a los usuarios de municipios como Laviana o San Martín del Rey Aurelio a terminar su trayecto a pie o en otro transporte antes de llegar al corazón de la ciudad.

El conferenciante, a quien acompañó en la mesa el coordinador de Astura, Amadéu Benavente, mostró una especial preocupación por la conexión con el Hospital de Cabueñes. Mediante planos del área sanitaria, demostró que mientras que la extinta FEVE vertebra todos los núcleos de población vinculados al centro hospitalario, el diseño del Metrotrén prioriza la llegada de las vías de Renfe (ancho ibérico). "A Cabueñes llegaría Renfe, pero los usuarios del área sanitaria vienen en ancho métrico. ¿Dónde está la lógica? Yo no consigo verla", lamentó, sugiriendo que se está diseñando una infraestructura que no responde a las necesidades reales de movilidad de los pacientes y trabajadores del área.

En cuanto a la futura estación intermodal de Moreda, Tielve advirtió de que su dimensión como nodo de larga distancia podría estar sobredimensionada si no se tiene en cuenta que la verdadera estación de Gijón para el día a día será el apeadero de la Plaza de Europa. Además, puso el foco en la falta de estudios técnicos que avalen ciertas alternativas que fueron propuestas, como el antiguo intento de situar una estación de autobuses en el Humedal, lo que a su juicio habría "cercenado" la capacidad de la intermodal de Sanz Crespo.

"Asturaños"

Tielve, que recordó con ironía que los tiempos en Asturias se miden en "asturaños" (unidades de 25 años), instó al Principado a abandonar la "retórica" y asumir un liderazgo real. "Asturias debe asumir el ferrocarril como un asunto propio, crear una Subdirección General de Ferrocarriles y comprometer partidas específicas en los presupuestos generales", propuso. Como ejemplo de éxito, citó el modelo vasco de Euskotren, basado en la asunción temprana de competencias hace medio siglo, cuando se instauraron los regímenes autonómicos, y una planificación estratégica mantenida en el tiempo.

En este sentido, Tielve no se cortó al realizar comparaciones con dicha red de ferrocarril. Así, lamentó la "desproporción" entre el extraordinario patrimonio ferroviario del Principado y su escaso uso actual. Como aval, aportó cifras: con una red de casi 700 kilómetros de vías y que discurre cerca del 90 por ciento de la población regional, Asturias registra apenas 8,3 viajes por habitante al año, frente a los 25 que alcanza del trazado euskaldun, que cuenta con una infraestructura significativamente menor. "El problema asturiano no es la falta de red, es su baja funcionalidad", señaló el ponente, quien atribuyó esta decadencia a una falta de inversiones bien orientadas y a una gestión que ha permitido que el autobús interurbano gane la partida al tren tras la pandemia.

El acto concluyó con un llamamiento a la responsabilidad colectiva para "salvar el ferrocarril" antes de que el deterioro de la red sea irreversible. Para Tielve, renunciar a la centralidad del ancho métrico en Gijón sería desperdiciar una oportunidad histórica: "Si corregimos el rumbo, el tren será la herramienta para ordenar la movilidad del siglo XXII; si no, seguiremos gestionando una red ineficaz".