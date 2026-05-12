El Principado anuncia el fin de las obras del aparcamiento de la avenida de Portugal

La obra del aparcamiento disuasorio de la avenida Portugal ha concluido. Tras una inversión de más de 4,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation, el Principado ha anunciado la finalización de la reforma y el comienzo de una nueva fase en la que el Ayuntamiento de Gijón tendrá que remitir el plan de gestión aprobado para el equipamiento, necesario para formalizar la cesión y comenzar con el servicio. Por parte del gobierno autonómico, ya han enviado la documentación técnica.

Desde el consistorio, se trabaja en un proyecto para que las 486 plazas del parking sean gratuitas hasta la construcción de la nueva estación de autobuses. Recientemente, se ha modificado el recorrido de la línea 18 para conectar esta infraestructura con el transporte urbano. Desde el Ayuntamiento también han asegurado que, pese a que el parking sea gratuito, van a controlar la rotación de vehículos mediante la labor de Policía Local y la altura máxima mediante galibo.

El nuevo aparcamiento ocupa 7.300 metros cuadrados y se organiza en dos niveles bajo rasante: una planta semisótano y otra cubierta que coincide con la rasante actual del terreno. Esta última dispone de 230 plazas, de las que 26 cuentan con una preinstalación que permitirá al Ayuntamiento establecer puntos de recarga para vehículos eléctricos. La cubierta también cuenta con todas las plazas adaptadas (diez), que se sitúan próximas al acceso y con salida directa a la calle.

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Cuenta, además, con seis patios interiores ajardinados y ventilación a la planta semisótano. En el exterior, junto a la avenida de Portugal, se ha añadido una zona verde de uso público y que sirve como separador con los edificios colindantes. En cuanto a los accesos rodados, se han dispuesto en la avenida de Portugal para la planta cubierta y en la calle Sanz Crespo para la planta semisótano, alineados con la rampa interior para facilitar las maniobras de entrada y salida, evitar circulaciones innecesarias en el interior y optimizar la explotación diferenciada de ambas plantas.