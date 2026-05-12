El regreso de La Cubana y citas con Aitana Sánchez Gijón, Joaquín Reyes y Coque Malla en el nuevo cartel teatral del Jovellanos

La Cubana vuelve al Jovellanos y lo hará con el vodevil culinario de título afrancesado "La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)", que se podrá ver en Gijón en catorce sesiones entre el 29 de julio y el 9 de agosto. La compañía catalana es uno de los platos fuertes de la programación del teatro Jovellanos para el segundo semestre del año, que se lleva a votación al consejo de administración de Divertia junto a la ya anunciada programación festival del verano local.

La reconocida Aitana Sánchez Gijón encabeza el reparto de "Malquerida", una obra de Natalia Menéndez basada en el clásico de Jacinto Benavente que se podrá ver el 31 de octubre, y el popular humorista "chanante" Joaquín Reyes está al frente del reparto de "La verdad", del dramaturgo francés Florian Zeller, para ver el 28 de noviembre.

Seis días estarán a principios de diciembre los artistas italianos que dan forma a un espectáculo de teatro acrobático titulado "Titizé" y dos se podrá ver en el Jovellanos la "Opera de los tres centavos" en un montaje que encabeza Coque Malla, el antiguo líder de "Los Ronaldos".

Pero el teatro dará para muchos más. Como estreno absoluto se presenta el montaje "Caín y Abel" de Pedro Durán, Hugo Manso y Xana del Mar con el que abrirá el semestre teatral el Jovellanos en un julio donde también se podrá ver sobre las tablas a Pepón Nieto y Ana Labordeta con "La pasión infinita" de José Troncoso. Dos grandes del humor en Asturias, Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez son los protagonistas de "Inteligencia artificial", que se presenta el 13 de agosto. Ese mes el colectivo Ron Lalá presenta "La desconquista" y la Compañía Asturiana de Comedias la "Doña Josefa" de Eladio Verde. Y en septiembre, el Jovellanos se transforma en la Transilvania de 1897 gracias a Patricia Rodríguez y su "Drácula", premio Jovellanos a la producción escénica 2026.

Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez. / Lne

El último trimestre del año permitirá a los amantes de la escena ver el teatro de objetos de "Feriantes", que fue reconocido como mejor espectáculo de teatro documental en Feten, disfrutar del "Todo terminará para Navidad", de la compañía El rayo misterioso, de una nueva adaptación de "Los dos hidalgos de Verona" de Shakespeare, conocer las "Instrucciones para cruzar una habitación a oscuras" del dramaturgo Pablo Fidalgo, ver "El entusiasmo" de Pablo Remón o participar en el "Viaje al profundo norte" junto a Etelvino Vázquez y Teatro del Norte.

Festivales de piano, de jazz y de gospel

La propuesta musical incluye una nueva edición del "Gijón del aria mía", varias actuaciones del Ensemble 4.70 y los conciertos de Martín García García, Kyu Yeon Kin y Miguel Sepúlveda dentro del Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso".

La danza tendrá un gran protagonismo en estos ùltimos meses del año con una programación que incluye la VIII Gala internacional del Ballet de Gijón y el "Prelude" de la Accrorap Company. Bajo el paraguas del festival de Danza Xixón se podrá ver "Bloodmoon" de Eduardo Vallejo", el estreno absoluto de "El lugar de lo inservible" y la obra que ganó el premio al mejor espectáculo de circo en el festival TAC de Valladolid "Qoroq". Y como es habitual en la programación de fin de año, los festivales Jazz Xixón y "Los grandes del gospel". La propuesta jazzistica incluye los nombres de Daniel García Diego, Pablo Martín Caminero, César Latorre en "Metrópolis" con la artista multidisciplinar Verónica R. Galán, Iván "Melón" Lewis y Emma Jean Thackray.

Y en "Los grandes del gospel" se plantea la presencia del New Orleans Gospel Choir, el Black Heritage Choir y y el Spirits of New Orleans Gospel Choir. Sin olvidar, el espacio que ocupará la OSPA, el concierto de Navidad del Conservatorio y la Gala Internacional de Magia.