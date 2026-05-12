El regreso de La Cubana y citas con Aitana Sánchez Gijón, Joaquín Reyes y Coque Malla en el nuevo cartel teatral del Jovellanos
La programación del segundo semestre del año incluye las tradicionales citas con la danza, el jazz y el gospel
La Cubana vuelve al Jovellanos y lo hará con el vodevil culinario de título afrancesado "La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)", que se podrá ver en Gijón en catorce sesiones entre el 29 de julio y el 9 de agosto. La compañía catalana es uno de los platos fuertes de la programación del teatro Jovellanos para el segundo semestre del año, que se lleva a votación al consejo de administración de Divertia junto a la ya anunciada programación festival del verano local.
La reconocida Aitana Sánchez Gijón encabeza el reparto de "Malquerida", una obra de Natalia Menéndez basada en el clásico de Jacinto Benavente que se podrá ver el 31 de octubre, y el popular humorista "chanante" Joaquín Reyes está al frente del reparto de "La verdad", del dramaturgo francés Florian Zeller, para ver el 28 de noviembre.
Seis días estarán a principios de diciembre los artistas italianos que dan forma a un espectáculo de teatro acrobático titulado "Titizé" y dos se podrá ver en el Jovellanos la "Opera de los tres centavos" en un montaje que encabeza Coque Malla, el antiguo líder de "Los Ronaldos".
Pero el teatro dará para muchos más. Como estreno absoluto se presenta el montaje "Caín y Abel" de Pedro Durán, Hugo Manso y Xana del Mar con el que abrirá el semestre teatral el Jovellanos en un julio donde también se podrá ver sobre las tablas a Pepón Nieto y Ana Labordeta con "La pasión infinita" de José Troncoso. Dos grandes del humor en Asturias, Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez son los protagonistas de "Inteligencia artificial", que se presenta el 13 de agosto. Ese mes el colectivo Ron Lalá presenta "La desconquista" y la Compañía Asturiana de Comedias la "Doña Josefa" de Eladio Verde. Y en septiembre, el Jovellanos se transforma en la Transilvania de 1897 gracias a Patricia Rodríguez y su "Drácula", premio Jovellanos a la producción escénica 2026.
El último trimestre del año permitirá a los amantes de la escena ver el teatro de objetos de "Feriantes", que fue reconocido como mejor espectáculo de teatro documental en Feten, disfrutar del "Todo terminará para Navidad", de la compañía El rayo misterioso, de una nueva adaptación de "Los dos hidalgos de Verona" de Shakespeare, conocer las "Instrucciones para cruzar una habitación a oscuras" del dramaturgo Pablo Fidalgo, ver "El entusiasmo" de Pablo Remón o participar en el "Viaje al profundo norte" junto a Etelvino Vázquez y Teatro del Norte.
Festivales de piano, de jazz y de gospel
La propuesta musical incluye una nueva edición del "Gijón del aria mía", varias actuaciones del Ensemble 4.70 y los conciertos de Martín García García, Kyu Yeon Kin y Miguel Sepúlveda dentro del Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso".
La danza tendrá un gran protagonismo en estos ùltimos meses del año con una programación que incluye la VIII Gala internacional del Ballet de Gijón y el "Prelude" de la Accrorap Company. Bajo el paraguas del festival de Danza Xixón se podrá ver "Bloodmoon" de Eduardo Vallejo", el estreno absoluto de "El lugar de lo inservible" y la obra que ganó el premio al mejor espectáculo de circo en el festival TAC de Valladolid "Qoroq". Y como es habitual en la programación de fin de año, los festivales Jazz Xixón y "Los grandes del gospel". La propuesta jazzistica incluye los nombres de Daniel García Diego, Pablo Martín Caminero, César Latorre en "Metrópolis" con la artista multidisciplinar Verónica R. Galán, Iván "Melón" Lewis y Emma Jean Thackray.
Y en "Los grandes del gospel" se plantea la presencia del New Orleans Gospel Choir, el Black Heritage Choir y y el Spirits of New Orleans Gospel Choir. Sin olvidar, el espacio que ocupará la OSPA, el concierto de Navidad del Conservatorio y la Gala Internacional de Magia.
Del enramado de fuentes por San Xuan a la fiesta de la Sidra: un verano de fiesta en fiesta
El enramado de una docena de fuentes y la presencia de siete bandas de gaitas en el paseo de Poniente como anticipo a los fuegos artificiales y el encendido de la hoguera marcarán los festejos de San Xuan con los que Divertia abre la programación del verano 2026, a la que buscará apoyo en el consejo de administración de la empresa municipal de festejos. Una programación que incluye actuaciones de "Arte en la calle" en el paseo de Begoña, la plaza del 3 de abril, el parque de La Harinera y el parque de Los Locos, el Festival Folklórico Internacional y el Día d´Asturies con la tradicional jira al Cerro de Santa Catalina, que tendrá lugar el 2 de agosto con un gran desfile con 16 agrupaciones folklóricas y exhibición de deportes autóctonos.
La Semana Grande arrancará el 7 de agosto para repartir entre la plaza Mayor y Poniente conciertos de, entre otros artistas, Amaia, "Echo and de Bunnymen", Omar Montes, Revolver, "Sanguijuelas del Guadiana", La Casa Azul, Marisa Valle Rosso, DJ Nano y Ana Torroja,
Aunque no habrá que esperar tanto para escuchar a, entre otros, a "Blues and Decker", "Los testigos", "Plana Mayor" o Josele Santiago en la Terraza del Botánico, el homenaje a Carlos e Igor en el festival Arcu Atlánticu y a Vicente Díaz o Nacho Vegas en la plaza Mayor.
Y para rematar el verano la XXXV edición de la Fiesta de la sidra natural, del 20 al 30 de agosto con el tradicional mercadín de la sidra y la manzana, la sesión de cancios de chigre y un nuevo intento de batir desde Poniente el récord de escanciado simultáneo. ¿¿Objetivo? 9.883+1.
Los miembros del consejo de administración de Divertia también tendrá que votar las condiciones de un contrato de 60.500 euros por el servicio de organización de la nueva edición del Paseo Gastro y un paquete de cuatro patrocinios publicitarios tipo premium: 42.000 euros para el Festival Metrópoli,50.000 para el concierto de Dani Martín, 50.000 para el de "La Oreja de Van Gogh" y 75.000 euros para el Way Festival, que incluye las actuaciones de "Hombres G", "Carolina Durante" y "Siloé".
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