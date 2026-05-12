Vibra Mahou Fest Gijón: música, cultura cervecera y experiencias cinco estrellas para conquistar la ciudad

Asturias siempre ha tenido un oído privilegiado y una sensibilidad especial para la música. Gijón se prepara ahora para una de las citas más atractivas de su primavera: Vibra Mahou Fest, el festival de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la música en directo. El próximo sábado 16 de mayo, el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro acogerá una jornada que ya roza el ‘sold out’ y que promete convertirse en inolvidable.

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El interés que despierta la presente edición responde, en primer lugar, a un cartel que equilibra el gancho de las bandas consagradas con la urgencia de los nuevos referentes. El festival apuesta por la solvencia de León Benavente, maestros del directo y la lírica punzante, y por el fenómeno Ginebras, cuyos temas festivos y su capacidad para conectar con el público las ha convertido en imprescindibles.

Público en una edición anterior del festival / Cedida a LNE

Sin embargo, el alma de Vibra Mahou Fest Gijón reside también en su capacidad de descubrimiento. El público asturiano podrá vibrar con Alcalá Norte, Anabel Lee, los asturianos Drugos, Fillas de Cassandra y Parquesvr, nombres que combinan recorrido, personalidad y una conexión muy directa con el público. Un conjunto de artistas que comparten características comunes: la fuerza de su directo y la honestidad de su proyecto.

El objetivo de Vibra Mahou Fest Gijón consiste en crear un entorno donde el espectador se sienta el auténtico protagonista y, por ello, el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro ofrecerá una propuesta de ocio integral. Sesiones de DJs entre los conciertos para desactivar los tiempos muertos y mantener el baile siempre en lo más alto, experiencias vinculadas a la cultura cervecera, que permitirán a los asistentes aprender los secretos del maridaje o a tirar la caña perfecta, y una zona gastronómica repleta de food trucks con opciones para todos los gustos. En otras palabras, un día pensado para disfrutar con amigos, donde la buena música será el hilo conductor de una experiencia mucho más amplia.

Más de 2.100 directos

Para entender la importancia de este festival, es necesario mirar hacia atrás. Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, lleva desde 2019 ejerciendo de observador activo de la escena musical española, continuando una labor que Mahou lleva ejerciendo durante décadas. Su apoyo no equivale a una foto fija durante un día de conciertos, sino que representa un proceso de acompañamiento continuo. A lo largo de 2025, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas impulsó más de 2.100 directos, una cifra que evidencia un compromiso constante con la música, las bandas y las salas.

Una actuación en una edición anterior del Vibra Mahou Fest Gijón / Cedida a LNE

Los artistas que trabajan mano a mano con Vibra Mahou desarrollan proyectos con alma; son bandas que han demostrado su valía en las distancias cortas y que están a punto de dar el salto a los grandes aforos. El festival ofrece al espectador la oportunidad de disfrutar de esa energía en el mejor momento y en un formato que combina la intensidad de las salas con la infraestructura de un gran evento.

La elección del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, un espacio amplio y versátil, permitirá desplegar todas las actividades previstas asegurando la comodidad de un público que, como el gijonés, destaca por su exigencia y su cultura musical.

Una sesión de DJ en el festival / Cedida a LNE

Con el lleno absoluto a punto de caer y un ambiente que se prevé inmejorable, Vibra Mahou Fest Gijón sigue defendiendo sus valores de siempre: la música en directo está más viva que nunca cuando se cuida el talento, se mima al espectador y se celebran experiencias cinco estrellas vinculadas a la música y a la cultura cervecera. Las últimas entradas están disponibles, pero por poco tiempo. El 16 de mayo, Gijón disfrutará como nunca.