Vuelve el Plan Llave: un bloque de Nuevo Gijón para 180 pisos de alquiler con 40.000 euros de ayuda municipal al constructor por cada piso

Un solar municipal de casi 8.000 metros cuadrados en la calle Sierra del Sueve, en Nuevo Gijón, donde poder constuir entre 160 y 180 viviendas, una concesión de un derecho de superficie de 75 años, una ayuda directa al constructor de unos 40.000 euros por piso y la exigencia de que esas viviendas sean para alquiler y a un precio asequible, que se estima a 8,5 euros por metro cuadrado de superficie útil. Esas son las condiciones del nuevo proyecto que, bajo el paraguas del denominado Plan Llave, podrá en marcha el gobierno municipal antes del 30 de junio.

Un proyecto que presentaron en el salón de recepciones la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en una comparecencia marcada por las constantes críticas al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Urbanismo y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. El eje de esas críticas es la negativa de la consejería a rectivar el proyecto Ecojove con 1.900 viviendas protegidas. Aunque no la única.

La construcción de vivienda para alquiler se incluía dentro de la segunda fase del Plan Llave. Ahora se adelanta mientras desde el Ayuntamiento se miran las ayudas del nuevo Plan Estatal de Vivienda para reformular las condiciones de la primera fase, que llevó a ofertar a los constructores seis parcelas municipales donde construir 120 viviendas protegidas que luego pondrían a la venta. Al Ayuntamiento se le pagaba con un porcentaje de esas viviendas. La licitación quedó desierta al no presentarse ninguna oferta. Algo de lo que el gobierno de Gijón culpó al gobierno del Principado por no subir el precio del módulo de vivienda protegida como pedían los constructores.

El Ayuntamiento arranca este nuevo plan con esta única parcela, pese a tener otras disponibles porque "es la más grande y si algo sabemos es que para que un constructor le interese entrar en un modelo así necesita de una masa crítica importante. Las otras parcelas son más pequeñas y no tienen grantizado que les sean interesantes", explicó Martínez Salvador. Se trata de una parcela calificada como equipamiento pero que puede ser edificada si se mantiene la titularidad pública tras la modificación del Plan General de Ordenación que permitió, entre otras cosas, el proyecto del Principado de 250 viviendas para jóvenes en Peritos.

Cuatro plantas y bajos comerciales o con viviendas

El PGO plantea en ese ámbito una tipología de vivienda de bloque abierto y con cuatro alturas máximas. El número de pisos dependerá del diseño que presente cada constructora interesada. Y también si decide dejar los bajos para usos comercial o dedicarlo también a vivienda. La construcción de ese edificio, además, da continuidad a esa zona entre Nuevo Gijón y Perchera.

"Cumplimos el compromiso que adquirimos cuando presentamos el Plan Llave y hablábamos de vivienda para vender y para alquilar. La combinación de ambas fórmulas es la que, de verdad, va a permitir que se pueda llegar a la mayor parte de la población posible", remató el edil de Urbanismo. que aprovechó para criticar que la consejería de Vivienda no haya dado respuesta a la propuesta municipal de cederles dos parcelas para construir 130 viviendas en Gijón.

Las críticas a la consejería de Zapico

Misma consejeria de la que Gijón exige que "exprima" al máximo todas las líneas de ayudas que permite el nuevo Plan Estatal de Vivienda. "Hay siete tipos de ayudas y el Principado solo trabaja en una. Las otras seis también son importantes. No solo se soluciona el problema de la vivienda con el método de que la consejería construya. Si queremos construir muchas viviendas es indispensable acudir al modelo de colaboración público-privado", concretó Martínez Salvador.

En este sentido, y aprovechando una iniciativa el PSOE, en materia de vivienda que va al Pleno los socios de gobierno, Foro y PP, han incorporado una enmienda que, de aprobarse, busca comprometer desde Gijón a la consejería para que desarrollo convocatorias de ayudas para todas las secciones que se recogen en el Plan Estatal de Vivienda. El PSOE tiene la potestad de aceptar o no esa enmienda. "Esperemos que se acepte y que el resto de los grupos la apoyen", indicó Martínez Salvador.