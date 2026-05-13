Ajustes en el "Gijón confía alquilando" y actualizar precios para las ayudas al alquiler: acciones de Emvisa ante la crisis de vivienda

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) no solo está valorando ya ajustes al programa "Gijón confía alquilando" también trabaja en la idea de actualizar precios y condiciones de su programa de ayudas al alquiler. Dos cambios que, sin concretar su detalle, anunciaba en el Pleno el presidente de la empresa y edil de Servicios Sociales y Vivienda, el popular Guzmán Pendás, en su respuesta a una iniciativa de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.

"Gijón confía alquilando" se puso en marcha hace unos tres meses con el apoyo de una veintena de inmobiliarias y una propuesta de garantías municipales a los propietarios para animarlos a poner en alquiler viviendas ahora vacías. Solo ha tramitado una. Pendás se negó a asumir como fallido el proyecto en tan poco tiempo pero si asumió la necesidad de hacer algún ajuste y anunció el desarrollo de una serie de charlas presenciales para publicitar el proyecto por toda la ciudad.

Un estudio de los precios de mercado

"También estamos trabajando en un nuevo programa de colaboración con las oenegés, en la rehabilitación de viviendas en Cimavilla tras haber terminado las de La Camocha, en los trámites administrativos para iniciar una construcción en La Calzada y en una actualización del programa de ayudas al alquiler", explicó Pendás. Este programa de ayudas es el eje de la acción de Emvisa, con una dotación de 4 millones de euros. Ahora mismo la cuantía del alquiler a subvencionar no puede superar los 550 euros mensuales. Una cifra que está muy lejos de lo que se está pidiendo en el mercado donde no se encuentra nada ya por debajo de 600 euros. Y poco sobre esa cifra. De cara a esa actualización, Emvisa quiere desarrollar un estudio de los precios de mercado "reales porque ahora nuestra referencia son los portales inmobiliarios".

Para el edil del PP es la situación de incertidumbre que generan las políticas estatales de vivienda las que hacen que el miedo crezca entre los propietarios, lo que reduce la oferta y encarece los precios. “Con el clima de incertidumbre actual, muchos propietarios tienen más miedo que nunca a poner sus viviendas en alquiler”, aseguró Pendás antes de sentenciar que "la izquierda busca que apuntalemos con palillos los cimientos que están derrumbando las políticas nacionales de vivienda".

Otros asuntos del Pleno

La sesión plenaria donde tuvo lugar este debate incluyó la aprobación por unanimidad de la ordenanza de entornos demostradores y una modificación presupuestaria de 5,1 millones. Vía ruego de IU el gobierno abrió la puerta a poder incorporar el palacete del Marqués de Tremañes al plan especial que desarrolle ese área, donde están previstas 450 viviendas de protección y en una respuesta a Podemos, la edil de Cultura, Monserrat López Moro anunció el archivo judicial del recurso planteado por Vox al entender que el Ayuntamiento estaban saltándose con el desarrollo de algunas actividades en asturiano la anulación del Plan de Normalización Llingüística conseguido por la formación de ultraderecha en los tribunales