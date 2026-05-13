El Club de Regatas de Gijón y Repsol alcanzan un acuerdo de patrocinio con el objetivo de "impulsar la vela en el Cantábrico"

El Real Club Astur de Regatas y Repsol formalizaron este miércoles un acuerdo de patrocinio con el que la compañía energética apoyará de manera activa la actividad deportiva y social del club gijonés. "Supone un paso relevante en la consolidación de nuestro proyecto deportivo", afirmó el presidente del Club de Regatas, José María Landa, quien remarcó que "para nosotros especialmente importante contar con un aliado qu contribuye a seguir acercando este deporte a la sociedad mientras reforzamos nuestro papel como referencia en el Cantábrico”.

Con este acuerdo, Repsol refuerza su compromiso con la transición energética, el impulso de iniciativas responsables y el apoyo al deporte como motor de cohesión social y dinamización del entorno. Por su parte, el Club de Regatas sigue consolidando su papel como uno de los principales referentes de la vela en el norte de España, promoviendo tanto la competición de alto nivel como la práctica deportiva entre nuevas generaciones.

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A raíz de este acuerdo, Repsol dará nombre a la "Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol", una de las competiciones de cruceros más relevantes y una cita imprescindible en el calendario náutico del Cantábrico. La prueba es la única que incluye una travesía de larga distancia en el Cantábrico, ya que incluye una etapa costera de 160 millas entre Bilbao y Gijón. El programa se completa con varios recorridos en la bahía de San Lorenzo.