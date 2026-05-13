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Un constructor se enfrenta a una pena de cinco años por estafar más de 148.000 euros a una pareja de Gijón

La Fiscalía considera que el acusado recibió 220.000 euros para la obra de una vivienda modular, solo gastó un tercio y el resto se lo quedó para solventar unos problemas económicos

Palacio de Justicia de Gijón.

Palacio de Justicia de Gijón. / Pablo Solares

Carlos Tamargo

Un constructor se sentará este jueves en el banquillo de los acusados por presuntamente estafar más de 148.000 euros a una pareja de Gijón que le había encargado la obra de una vivienda prefabricada modular. El caso está en manos de los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, que tendrán que determinar si los hechos son constitutivos de un delito de estafa como así considera el ministerio fiscal, que en su escrito solicita una pena de cinco años de prisión para el acusado y una indemnización de 148.627,50 euros.

Los hechos se remontan al 21 de junio de 2021, cuando una pareja solicitó los servicios de este constructor para levantar una vivienda prefabricada modular. Le entregaron 220.063 euros como pago para la obra, pero, según recoge la Fiscalía, solo se invirtió 71.436 euros en la obra. El resto del dinero, 148.627,50 euros, acabó, supuestamente, en las arcas del constructor debido a que su empresa atravesaba una mala situación económica.

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Además, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal sostiene que, según las pruebas periciales, la obra que se llevó a cabo con cerca de un tercio del presupuesto acordado, presentaba defectos. Es por eso que considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248.1 del Código Penal, en relación con el 250.1.1º y 5 y 250.2.

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El constructor se enfrentará ese jueves a una posible pena de cinco años de prisión, un pago en concepto de indemnización de 148.627,50 euros y a una multa de 15 meses, con una cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago hasta alcanzar los 5.400 euros.

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